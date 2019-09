Imperia: scatta mercoledì prossimo la 3a edizione della rassegna invernale ‘A cena tra Autori e Sognatori’

Torna a grande richiesta dopo la pausa estiva la 3a edizione della rassegna invernale dell'associazione ‘Due parole in riva al mare’ ideata dalla libraia Nadia ‘A cena tra Autori e Sognatori’.

Una cena in compagnia di uno scrittore per due mercoledì sera al mese alle 20.30, in un format originale e alternativo si chiacchiera con lo scrittore per conoscere il suo nuovo libro ed entrare nel laboratorio della scrittura. Tutto questo assaporando del buon cibo e sorseggiando un bicchiere di vino. Non una classica presentazione frontale ma una chiacchiera con l'autore come si fa tra amici mentre si cena.

La rassegna inizia mercoledì prossimo con il ritorno di Alice Basso per presentare il suo ultimo libro ‘Un caso speciale per la ghostwriter’ (Garzanti), già sold out. Il 23 ottobre Chiara Moscardelli presenta ‘Extravergine’ (Solferino editore0, 6 novembre in anteprima nazionale Enrico Buonanno presenta ‘La vita secondo lei’ (Solferino), 20 novembre Enrica Tesio con ‘Filastorta d'amore’ (Giunti), 4 dicembre Franco Faggiani con ‘Il guardiano della collina dei ciliegi’ (Fazi), 22 gennaio Roberto Emanuelli presenta l'attesissimo libro ‘Tu, ma per sempre’ (DeA Planeta), 31 gennaio Enrico Galiano con ‘Più forte di ogni addio’, (Garzanti), 5 febbraio ‘Sara Rattaro’ presenta ‘La giusta distanza’ (Sperling&Kupfer’, 19 febbraio Giuseppe Festa con ‘Figli del bosco’ (Garzanti), 11 marzo Sabina Colloredo con ‘La bellezza della medusa’ (DeA Planeta), 1° aprile Alessandro Barbaglia presenta il suo nuovissimo libro e il 22 aprile Andrea Vitali presenta ‘Sotto un cielo sempre azzurro’ (Garzanti).

Maggio potrebbe riservare delle grandi sorprese: cene speciali con autori a sorpresa.