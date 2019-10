Shopping online: nei prossimi anni la crescita aumenterà ulteriormente

Con la rivoluzione tecnologica i gusti dei consumatori sono indubbiamente cambiati. Oggi tutto passa attraverso il digitale e l'uso quotidiano di Internet fa ormai parte delle abitudini dell'era dei millennial, dove tutto è in funzione del consumo.

L’e-commerce sta conquistando, ogni anno, sempre più nuovi consumatori. L’ascesa continua e la concorrenza agguerrita di colossi come Amazon, Ebay, Aliexpress, senza dubbio, aumenterà ulteriormente la crescita dello shopping online nei prossimi anni.

L'ultima tendenza è quella di approvvigionarsi online anche dei beni di consumo necessari per sopravvivere nella vita quotidiana e ciò è dovuto ai grandi vantaggi e benefici derivanti da questa forma di acquisto.

Ma quali sono le motivazioni che spingono i consumatori a comprare su Internet ? In primis, la comodità di acquistare da casa risparmiando tempo e denaro e a seguire: la possibilità di confrontare in rete i prodotti e i loro prezzi, gli sconti, la consegna a domicilio e la facoltà di restituire i prodotti che non dovessero andare bene. Questi sono i principali fattori che rendono il consumatore più propenso all’acquisto online.

Non dimentichiamo inoltre la comodità di poter pagare con carta di credito o effettuare altri tipi di pagamenti elettronici, evitando la seccatura di dover prelevare denaro contante ogni volta che dobbiamo andare a fare shopping. Questo mercato, nonostante sia molto sofisticato ha anche dei lati oscuri difficili da definire, basti pensare alle insidie del Web e alle possibili truffe.

Ma come difendersi allora da questa minaccia? Sicuramente affidandosi a delle piattaforme attendibili che sappiano consigliare i prodotti migliori fornendo informazioni sempre aggiornate e affidabili. Uno di questi portali è www.habu.it, dove potrete trovare recensioni approfondite e affidabili dei prodotti maggiormente ricercati dai consumatori. Qui sarete guidati passo dopo passo nella scelta dei prodotti più adatti a voi, risparmiando tempo e denaro.