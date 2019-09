Dr. Bayer Clinics di Istanbul, il trapianto di capelli in Turchia sicuro e conveniente

Ricercato da migliaia di persone, il trapianto capelli consente di impiantare nuovi follicoli nelle zone di cute interessate dalla calvizie. Viene attuato un autotrapianto: i follicoli sono prelevati da una parte di cute considerata sicura e impiantati laddove non vi sono più capelli. Stiamo parlando di un intervento non invasivo ed effettuato in day hospital con anestesia locale. Il periodo di convalescenza va da uno a tre giorni.

Il mercato del trapianto capelli in Turchia vive un trend estremamente positivo. Un giro d’affari che secondo la BBC vale un miliardo di dollari. Merito sia del grande numero di cliniche specializzate, solo ad Istanbul se ne contano più di 400, sia dell’ottimo rapporto qualità-prezzo. Gli standard elevati sono associati a tariffe molto più contenute di quelle europee e nordamericane. Si possono risparmiare anche 15-20 mila euro.

Viene da chiedersi perché i trapianti abbiano costi così bassi. Quando si parla di interventi (seppur non invasivi) c’è sempre il timore di ritrovarsi in strutture con scarsi standard qualitativi, in cui la salute viene messa a rischio. Non è il caso dei centri specializzati che si trovano in Turchia, dove medici esperti effettuano trapianti di capelli in ambienti sicuri, garantendo la sicurezza del paziente e il rispetto di elevati standard qualitativi. Il trapianto capelli costo è particolarmente accessibile in virtù di un costo della vita più basso (rispetto all’Italia) e delle sovvenzioni statali di cui le cliniche beneficiano.

Se eseguito correttamente, il trapianto di capelli ha un’elevata percentuale di successo. Trattandosi di una forma di autotrapianto non vi sono rischi di rigetto e i capelli trapiantati non cadono perché sono prelevati dalla zona della nuca, che è immune all’alopecia androgenetica.

La riuscita dell’intervento dipende anche dalle capacità del medico. È sempre consigliabile affidarsi a professionisti specializzati con esperienza pluridecennale, come il dottor Yetkin Bayer, membro dell’International Society for Hair Restoration Surgery e fondatore della Dr. Bayer Clinics di Istanbul.

La Dr. Bayer Clinics, ospitata dall’ospedale privato Medical Park (accreditato dalla rinomata Joint Commission International), annovera nel proprio staff tre medici specializzati e numerosi infermieri altamente preparati. Le operazioni sono condotte dai dottori, che per garantire al paziente la massima precisione non eseguono più di due trapianti al giorno ciascuno. Il team di professionisti è formato personalmente dal dottor Yetkin Bayer.