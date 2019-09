Sanremo: polemica sull'immondizia al passaggio del Principe, un netturbino aveva tenuto pulito fino a 3 minuti prima. Ecco come sono andate le cose

Lo hanno notato in molti guardando la nostra fotogallery, e lo avranno notato anche tutti coloro che hanno preso parte al pranzo esclusivo del Principe Alberto II di Monaco.

Ma, come in tutte le situazioni come questa, le cose vanno verificate e poi spiegate con attenzione. In primo luogo c’è da sottolineare che il conferimento dei rifiuti era previsto, come ogni giorno avviene regolarmente, alle 16.15 direttamente al locale e non in luoghi diversi, come quello evidenziato nella foto al passaggio del Principe. La seconda cosa da evidenziare è come, da qualche ora, sui social continuino a girare le fotografie da noi pubblicate proprio negli istanti successivi al pranzo di sabato. E, ovviamente, c'è anche chi sta cavalcando la cosa dal punto di vista politico sfruttando l'assist. Atteggiamento che non condividiamo perché non è una parte politica o l'altra a doverne trarre vantaggio, ma è la città.

Andiamo con ordine, rigorosamente cronologico, evidenziato dalla prima foto:

Nell’ambito dell’organizzazione della giornata era stata prevista anche la presenza di un operatore ecologico (che si può notare nella foto) che ha lavorato in piazza Sardi e piazza Bresca fino alle 14.45. A quell’ora le guardie del corpo del Principe di Monaco hanno chiesto ai presenti di spostarsi per poter far uscire in sicurezza il Capo di Stato monegasco e, ovviamente, la richiesta è stata fatta anche all’operatore di Amaie Energia. In quel momento la situazione era assolutamente perfetta sul piano della pulizia.

Qualche istante dopo escono i commensali dalla ‘Pignese’ e passano di fronte al conferimento eseguito da un ristoratore di piazza Bresca, che ha abbandonato i suoi rifiuti in modo non corretto:

E’ proprio Amaie Energia ad intervenire in merito e lo fa con uno dei componenti del Cda, Antonio Fera: “Ogni giorno gli operatori passano alle 16.15 direttamente locale per locale, per il ritiro dell’immondizia e, quindi, chi ha fatto il conferimento oggetto di critiche, lo ha fatto in maniera errata. Anzi, mi vengono dubbi sul fatto che possa essere stata una cosa organizzata appositamente. Stiamo comunque visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona e, nel caso in cui venga riconosciuto il conferitore dei rifiuti, questo verrà multato come previsto”.

Abbiamo sentito anche i diretti interessati e, proprio Marco Ventimiglia il titolare del ristorante ‘La Pignese’ dove è stato organizzato il pranzo, ha confermato di aver chiesto di non conferire come viene sempre fatto e, comunque, di svolgere un controllo in merito dalle autorità competenti.

Il Presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassarre, è intervenuto evidenziando come nessuno dei commercianti sia stato avvisato in merito: “Situazioni simili a quella ci sono sempre ma non voglio assolutamente fare polemica con Sindaco ed Amministrazione, con i quali stiamo lavorando da tempo per cercare di risolvere il problema. Però ci sono troppi ‘tuttologi’ sui social che scrivono a sproposito contro i commercianti. Noi siamo consapevoli che la situazione non è certo delle migliori e sicuramente si poteva evitare, ma è un problema che deve essere risolto”. Alcuni ristoratori della piazza, da noi sentiti sulla vicenda ci hanno confermato il conferimento ‘porta a porta’ ma si chiedono: “Se è così perchè dalle 16 alle 17.15 c’è sempre pieno di camion in piazza Bresca per il ritiro della differenziata?”

Abbiamo chiesto un commento anche al Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, sia sulla splendida giornata che ha nuovamente portato valore aggiunto alla città che, ovviamente, anche sulle polemiche: “La giornata di sabato è stata eccezionale, sia per l'organizzazione della visita, sia per come si è poi sviluppata anche in via riservata. Ho visto Sua Altezza il Principe Alberto davvero emozionato per l'accoglienza ricevuta e sono state poste basi davvero importanti per il futuro. Questo è ciò che conta davvero per la città. Quanto alle polemiche per una foto che ritrae un errato conferimento pochi minuti prima del nostro passaggio all'uscita del ristorante, mi rammarica il fatto che la piazza sia stata tenuta perfetta fino a dieci minuti prima dell'uscita del Principe, e che in quel breve lasso di tempo dovuto all'allontanarsi del nostro operatore per motivi di sicurezza si sia potuto verificare l'episodio, che comunque non si sarebbe dovuto verificare in nessun caso, a prescindere dalla vista del Principe”.

“Mi spiace anche che – termina Biancheri - a fronte dell'enorme lavoro che è stato fatto e del successo della giornata, questo piccolo incidente di percorso sia stata l'occasione per alcuni per fare polemiche sui social, ma credo che siano polemiche si commentino da sé. Approfitto invece per rinnovare i miei ringraziamenti alle decine di donne e uomini appartenenti alla pubblica amministrazione, alle associazioni, alle Forze dell'Ordine che hanno lavorato con grandissima professionalità per la buona riuscita della giornata e per la migliore accoglienza possibile, cosa che è stata davvero apprezzata dal Principe”.

Alla fine di quanto accaduto, in quello che comunque è stato un sabato molto importante in chiave futura per la città di Sanremo che ha iniziato a lavorare con il Principato di Monaco, trovando una importante vicinanza con il suo Capo di Stato, rimane l’amaro in bocca. Nonostante l’ottima organizzazione del Comune, dei dipendenti e della partecipata che si occupa della pulizia, qualcuno con una mossa tanto fulminea quanto discutibile, sia riuscito a rovinare (per fortuna solo in parte) una giornata quasi perfetta.

Da evidenziare come, comunque, il problema del conferimento dei ristoranti del centro sta per essere risolto (di comune accordo tra le associazioni di categoria, Amaie Energia ed Amministrazione) con la ormai prossima installazione di una isola ecologica che servirà proprio agli operatori commerciali per poter conferire 24 ore su 24, in modo da evitare problemi di questo genere.