Triora: recupero crediti, il Comune sigla convenzione per applicare il 'fermo amministrativo' sui veicoli, ecco che cosa si rischia

Il Comune di Triora ha siglato una convenzione con ACI per l’accesso al Registro Automobilistico Italiano. Si tratta di un passaggio utile per poter effettuare il fermo amministrativo dei veicoli, attraverso il controllo delle targhe dei mezzi.

In altre parole, con questa misura il comune mira ad una riscossione crediti più efficace, grazie al servizio affidato alla CESI di Taggia. Il fermo amministrativo dei veicoli è un atto che porta al blocco sui mezzi intestati al debitore, in quanto auto, moto, ma anche scooter, macchine agricole e altro, sono visti come garanzia di credito per gli enti impositori.



E' il Comune a dare il via all'intero iter, attraverso la procedura online di controllo delle targhe che è il primo mezzo a disposizione di fronte ai morosi. Quindi, se sul debitore pende una cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale non pagata, il mezzo di sua proprietà subisce il fermo fino a quando non salderà il dovuto. Questo comporta che se si viene sorpresi a circolare, scatta il sequestro oltre ad una sanzione amministrativa cospicua, a partire da 1.988 euro e fino a 7.953 euro.

Il debitore ha tempo 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale per regolarizzare la propria posizione economica. Se non adempirà, a quel punto, scatteranno le procedure di fermo amministrativo sui veicoli. Dalla ricevuta della notifica di fermo, il proprietario del mezzo avrà ulteriori 30 giorni per il pagamento del dovuto. Nel peggiore dei casi, il debitore rischia che l’agente riscossore possa disporre il pignoramento del mezzo e la sua vendita all’asta.