Sanremo: inaugurata in corso Cavallotti la nuova struttura ambulatoriale 'Fisiomed' (Foto)

Durante l'evento sono state eseguite delle dimostrazioni riguardo le attrezzature in dotazione alla struttura e sono stati presentati al pubblico gli spazi nei quali si svolgeranno le attività riabilitative e le visite specialistiche. Oltre ai due luminosi studi medici il centro metterà a disposizione una palestra riabilitativa, dotata di apparecchiature ed attrezzi riabilitativi all'avanguardia. Lo spazio è stato pensato sia per svolgere le consuete attività riabilitative che per dare continuità alle cure assistenziali, attraverso dei lavori di gruppo, come la ginnastica posturale o l'attività fisica adattata e quindi di svolgere un ruolo preventivo e di mantenimento sullo stato di salute.