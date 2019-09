Razionalizzazione delle filiali di Banca Carige: nella nostra provincia chiuderà la filiale di Riva Ligure

Inizierà il 25 novembre la razionalizzazione filiali di Banca Carige ed entro fine anno chiuderà complessivamente 45 sportelli. Come scrive l'agenzia Ansa la lista del maxi taglio deciso dai vertici della banca prevede riduzioni pesanti anche a Genova, dove è in programma la chiusura di 11 agenzie. Una è anche nell’imperiese ed è quella di Riva Ligure.

I dipendenti interessati saranno in totale 150, ma non sono previste uscite 'violente': si useranno 'quota 100', in modo volontario, e si troveranno strade interne. "La banca rimarrà presente in tutte le regioni continuando ad avere una forte vocazione territoriale soprattutto in Liguria".