Prima serata di apertura del Lions Club Sanremo Host, presentati gli eventi in programma a ottobre e novembre (Foto)

Al ristorante panoramico dell'Hotel Nazionale si è svolta la prima serata di apertura del Lions Club Sanremo Host. Dopo gli inni in onore del presidente internazionale coreano, l'inno europeo e l'inno italiano, il socio Domenico Frattarola ha letto il codice dell'etica lionistica.

Prima di iniziare la serata di apertura dell'assemblea ordinaria del club, il presidente Roberto Pecchinino ha ricordato la figura del socio recentemente scomparso, l'ex notaio Alberto Maria Suetta, con un minuto di silenzio. Maura Suetta ha inviato una lettera di ringraziamento a tutti i soci del Sanremo Host, per l'affetto e lo spirito lionistico che li univa al caro Alberto. Durante la serata sono stati distribuiti il calendario delle serate che saranno programmate, nell'anno sociale del Lions Club Sanremo Host. In occasione della prima assemblea, sono stati presentati tutti soci del consiglio direttivo, e a tutti il presidente, ha consegnato una pin personale che li identifica nel loro impegno di servizio come officer di club.