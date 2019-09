Pontedassio: oggi a Bestagno, si celebra il Santo Patrono San Michele Arcangelo

Bestagno festeggia oggi il suo santo patrono, San Michele Arcangelo. La vivace frazione di Pontedassio, immersa in un mare di ulivi, celebra il suo nume protettore con una giornata all'insegna delle manifestazioni religiose.



"Si comincia stamane alle 11.15 con la S.Messa solenne nella chiesa parrocchiale, diretta da Don Matteo Boschetti. il rito religioso sarà accompagnato dal coro della confraternita di San Pietro di Porto Maurizio, famosa per i suoi canti in dialetto ligure. Nel pomeriggio avrà luogo la tradizionale processione con la sfilata delle statue lignee di San Michele e della Madonna del Rosario. La parte musicale sarà curata dalla Banda 'Città di Alassio'. Al termine tutti i presenti sono invitati ad un piccolo buffet offero dalla locale associazione Pro Loco. Per il paese di Bestagno si tratta di una ricorrenza molto sentita che affonda le sue origini nei lontani secoli medioevali".