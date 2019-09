Mendatica omaggia storia delle tradizioni contadine con la grande Festa della Transumanza (Foto e Video)

Prosegue con successo a Mendatica, in Alta Valle Arroscia, la Festa della Transumanza, la tradizionale manifestazione che rende omaggio al passato contadino.

Ieri pomeriggio si è svolta la discesa delle greggi in paese e il Palio delle Capre. Per l'occasione erano presenti il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale Marco Scajola.

“È bello che il nostro entroterra coltivi antiche tradizioni liguri - ha dichiarato ai nostri microfoni il presidente Toti - i liguri sono molto affezionati alla loro storia e credo che manifestazioni come questa possano diventare vere e proprie attrattive per il nostro turismo. Sulle infrastrutture stiamo facendo uno straordinario lavoro e Monesi ne è un esempio. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza tutto un pezzo di Liguria che, ahimè, abbiamo ereditato assai poco sicuro da grandi lavori per Genova. Nelle prossime settimane lanceremo un grande 'piano Strade': 5 milioni di euro saranno messi a disposizione per piccole frane, aggiustamenti di cui hanno bisogno le strade comunali del nostro territorio, abbandonate dalle Province dopo la riforma Delrio”.