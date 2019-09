Arriva la stagione di stufe, camini e pellet: con Hydros Idrotermosanitari mantieni il tepore del tuo ambiente domestico

Ami il tepore e gli ambienti ben riscaldati, magari leggendo, guardando la tv in famiglia o semplicemente godendoti un po' di relax dopo una lunga giornata di lavoro. Se hai da poco traslocato o hai intenzione di rinnovare il tuo ambiente domestico, il centro specializzato Hydros a Vallecrosia può esserti d'aiuto grazie a numerose soluzioni a prezzi accattivanti su prodotti delle migliori marche.

La tua casa assumerà un'aria più calorosa ed andrà a prevenire l'insorgere di malanni ed influenze perlomeno nell'ambiente di tutti i giorni. Da Hydros è possibile trovare prodotti Famar e scegliere tra termocamini a legna pellet e rispettivi rivestimenti, termostufe, stufe e caldaie a pellet. Se invece stai cercando stufe, termostufe e caldaie policombustibili e a pellet dal design unico per riscaldare, Hydros ti proporrà una stufa del marchio Kalon. Se vuoi puntare sulla semplicità e sull'innovazione senza tralasciare l'ecocompatibilità, la scelta giusta è a marchio Klover. Tra le novità troviamo le caldaie a marchio Biasi e l'azienda Thermorossi, da oltre 45 anni attiva nella produzione di stufe a pellet e a legna, cucine e termocucine a legna, termostufe, caldaie e inserti a pellet e legna.

Qualsiasi sarà la tua scelta, i prodotti di Hydros sono privi di difetti ed equivalgono al nuovo in quanto montati all'interno dello showroom e fotografati come esposti. Sarai così incentivato a scegliere un prodotto ad un prezzo speciale in virtù del suo utilizzo a fini espositivi, mentre Hydros riuscirà ad aggiornare con maggiore frequenza le vetrine e il suo showroom. Per tutti i tuoi acquisti potrai contattare l'azienda al 0184 293333 o recarsi allo showroom senza impegno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, oppure il sabato mattina dalle 7.30 alle 12. Se non ti senti ancora pronto al ritiro, potrai richiedere la consegna differita: Hydros conserverà per te il prodotto richiesto, ritirandolo dalla vendita. Dovrai pagare solo i costi del montaggio perché quelli di smontaggio dallo showroom, il re-imballaggio e la consegna a domicilio sarà tutto a carico di Hydros.

Per altre informazioni potrai visitare il sito http://www.hydrostermosanitari.com/