Imperia: si finge ‘samaritano’ per borseggiare un anziano, individuato e segnalato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha individuato e segnalato all’Autorità Giudiziaria un sessantenne di origine campana, autore di un borseggio avvenuto a Imperia due settimana fa, in danno di un novantenne.

Il 'borseggiatore' in trasferta in Liguria, già conosciuto per i suoi precedenti specifici, aveva avvicinato la vittima in piazza Dante presso la fermata degli autobus e con uno stratagemma lo aveva convinto a dargli un passaggio in auto. Con la scusa di allacciargli le cinture, gli aveva sfilato il portafogli e si era impadronito del contante che la vittima aveva poco prima prelevato. Una volta giunto a destinazione, mentre l’anziano si apprestava a scendere il borseggiatore richiamava la sua attenzione facendogli notare che gli erano caduti, sul tappetino dell’auto, il portafogli e le chiavi, riconsegnandoglieli. Sceso dall’auto, l’anziano signore si accorgeva amaramente di essere stato derubato, non trovando più i soldi nel portafogli.

Gli investigatori della Squadra Mobile si sono messi subito sulle tracce del malvivente – che nel frattempo aveva lasciato la provincia di Imperia nel tentativo di fuggire per non essere individuato – ed attraverso una minuziosa ricostruzione dei fatti lo hanno identificato e segnalato alla locale Procura della Repubblica.

La Polizia di Stato, da sempre costantemente impegnata nella tutela delle fasce più deboli, raccomanda di prestare la massima attenzione e segnalare tempestivamente alle Forze dell’ordine ogni episodio sospetto in maniera tale da consentire una efficiente attività preventiva degli episodi delittuosi ed un’efficace azione repressiva una volta consumati.