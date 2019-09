Taggia: tanti amici e clienti per festeggiare il decimo anniversario della concessionaria Porsche di Giulio Ghersi (Foto)

Una serata ‘magica’ tra giocolieri, trampolieri e spettacoli per i partecipanti, oltre ad un momento conviviale e tanti ‘selfie’ di fronte ad una macchina che ha partecipato a tante gare di Endurance, compresa la ’24 ore di Le Mans’.

E’ trascorsa in questo modo, ieri, la serata dedicata ai 10 anni che ha compiuto la concessionaria Porsche di Taggia, condotta da Giulio Ghersi, noto imprenditore sanremese ed ex Assessore comunale. Tanti amici e clienti hanno festeggiato il decennale della concessionaria in una serata condita anche da specialità locali e l’immancabile torta finale.

Hanno partecipato proprietari e non di Porsche, arrivati dalla riviera ligure di Ponente, dalla Costa Azzurra e dal Principato di Monaco.