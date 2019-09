Sanremo: il Santuario della Madonna Pellegrina è di nuovo aperta, tanti i fedeli accorsi a Coldirodi (Foto)

Oggi il Santuario della Madonna Pellegrina di Coldirodi a Sanremo ha riaperto le porte ai fedeli. La chiusura era arrivata poco meno di tre anni fa a causa di problemi strutturali. Criticità oggi risolte grazie ai lavori di consolidamento e restauro conservativo.



La riapertura è stata celebrata insieme ad un'altra ricorrenza importante: i 70 anni dal pellegrinaggio votivo della Madonna nel Ponente Ligure. Da quest'oggi la statua della Madonna Pellegrina è tornata nel Santuario, sua originale collocazione e lì portata in processione dalla comunità al termine della Santa Messa Solenne officiata da Mons. Antonio Suetta, vescovo della Diocesi di Ventimiglia San Remo. La banda P.S. Rambaldi, ha accompagnato il lungo fiume di fedeli accorsi che dopo aver assistito alla funzione hanno portato la Madonna Pellegrina dalla Chiesa di San Sebastiano fino al Santuario. Al termine della cerimonia, all'interno della chiesetta il Vescovo ha ringraziato i benefattori e tutti coloro che hanno contribuito al restauro.



Questa cerimonia ha chiuso una settimana di iniziative religiose e non per la riapertura del Santuario dove da ottobre tornerà ad essere celebrata la Santa Messa, dal parroco Don Nicolas Tshituala, ogni domenica, alle 16. Oggi è stata una giornata di festa non solo per la comunità collantina ma anche per le tante altre persone che nel corso della loro vita si sono avvicinate e sono rimaste legate a questa piccola Chiesa che da un lato guarda la città dei fiori e dall'altro Ospedaletti.