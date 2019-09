In attesa delle radio italiane il singolo ‘Sanremo’ di Mika va in rotazione sulla BBC, un spot internazionale per la Città dei Fiori

L’uscita del singolo ‘Sanremo’ di Mika ha scatenato la fantasia di amministratori e cittadini che sognano di usarla come inno della Città dei Fiori, e non è detto che non possa davvero diventarlo in futuro.

Intanto si attende che la nuova canzone del cantante britannico inizia a passare sulle radio italiane con un effetto pubblicità paragonabile solo a ‘Riccione’ dei The Giornalisti o ad altre canzoni dedicate a località turistiche più o meno famose. E, nel frattempo, da questo fine settimana ‘Sanremo’ sarà in rotazione sulla BBC, emittente inglese trasmessa in tutto il mondo.

Radio 2 BBC l’ha infatti inserita nei brani che inizieranno a suonare sulle proprie frequenze, portando così il nome di Sanremo a una platea internazionale. In futuro sembra che anche nelle radio italiane sia in programma il passaggio di ‘Sanremo’, ma c’è ancora da aspettare.

Intanto in Comune si lavora per promuovere al massimo l’ultimo lavoro di Mika. Sembra che davvero si stia facendo il possibile per poterlo adottare come colonna sonora dei video promozionali sulla Città dei Fiori e, insieme alla Rai, c’è anche l’idea di portare Mika in città nella settimana del Festival.

Il cantautore inglese ha raccontato di aver scritto ‘Sanremo’ perché è stata la prima città visitata in Italia, quando ancora era un bambino. Quei ricordi per lui sono rimasti indelebili e, quindi, racconta in una canzone le emozioni di un tramonto o di un ballo a Sanremo. Quale spot migliore?