Imperia: ecco le mete preferite dagli utenti TripAdvisor, incanta il territorio, ma c'è chi sottolinea la trasandatezza"

Con 429 recensioni, Porto Maurizio è la meta preferita dagli utenti TripAdvisor che visitano Imperia. “Il nostro posto preferito in Liguria, bello e caratteristico, mai sovraffollato come altri paesini liguri e permette belle passeggiate sul molo del porto appena ristrutturato”, scrive uno dei turisti.



“Bellissimo, Porto Maurizio ha il centro medioevale nel borgo del Parasio, in alto sulla collina, ricco di chiese, antichi palazzi e scorci mozzafiato. Sotto troverete borgo Marina e borgo Foce, uniti dalla passeggiata Domenico Moriani, detta la passeggiata degli innamorati. Gli abitanti di Porto Maurizio, vengono soprannominati ‘Cacellotti’, visto che i boia per le esecuzioni nei secoli passati appartenevano alla famiglia dei Cacello”, scrive un altro.



Tra i commenti però c’è chi sottolinea le problematiche della raccolta rifiuti. “Bel consiglio le spiagge sono bellissime, l’unica cosa l’organizzazione della spazzatura che quest’anno fa ridere per non piangere”. Tra i luoghi di interesse, al secondo posto il Museo dell’Olivo in via Garessio, di proprietà della famiglia Carli.



Si rimane a Oneglia e al terzo posto troviamo villa Grock. Al quarto il porto onegliese, “Da non perdere, Non perdetevi il porto di Oneglia, con i portici di calata Cuneo, dove trovate le caratteristiche pescherie ed i ristoranti tipici per le specialità marinare. Nel primo pomeriggio vedrete arrivare i pescherecci e potrete assistere all'asta del pesce, riservata agli operatori del settore (solo a fine asta, si apre ai privati...)”. Sempre al porto c’è chi suggerisce una visita al mercato: “Merita una passeggiata, Da vedere il mercato che è nelle vicinanze del sabato, per poi fermarsi per un aperitivo nei tanti localini sul porto. Interessante il mercato del pesce al pomeriggio. Bella passeggiata”.



Si torna a Porto Maurizio con le recensioni sulle logge di Santa Chiara al Parasio: “Uno spettacolo, Se vi fate una passeggiata sulla collina di Porto Maurizio, il Parasio, non potete perdere le Logge di Santa Chiara, una delle viste più spettacolari in assoluto, verso ponente”.



Sesto, settimo e ottavo posto occupati dal Duomo e la parrocchia di Porto Maurizio e dal santuario del monte Calvario. “Ottima vista, il santuario di Monte Calvario riserva una vista ottima su tutto Porto Maurizio... appunto da vedere”.



Chiudono la top ten il Museo della Comunicazione – Voci nell’Etere e la spiaggia di spianata Borgo Peri, anche se c’è chi ne critica la trasandatezza: “Spiaggia di sassi, purtroppo non bello spettacolo che sia piuttosto poco curata, tra pezzi di mattone, deiezioni canine e rifiuti”.



“Una meraviglia trasandata, - scrive un altro - la passeggiata sul mare che da Diano porta a Imperia sarebbe stupenda. Vedute mozzafiato sulle rocce che flagellate dal mare sembrano delle navi arenate. Colori bellissimi tra il blu e l'azzurro e il verde delle pinete. Peccato che sia tenuta malissimo, macerie, passaggi al mare pieni di escrementi, transenne arrugginite e divelte. Mi chiedo se gli assessori dei due paesi non vadano mai a vedere, basterebbe poco per renderlo agibile e apprezzato meglio dai turisti”.