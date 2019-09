Cessione di SanremoLuce, Iren Spa presenta una maxi offerta da 6.2 milioni di euro

Iren Spa ha presentato un'offerta da 6.2 milioni di euro per l'acquisizione del ramo elettrico di Amaie, conosciuto come SanremoLuce. L'azienda (attiva in tutto il Nord Italia) ha così risposto al bando per il servizio vendita che interessa le circa 28 mila utenze della zona.

Il bando aveva una base d'asta di 800 mila euro e, come facilmente intuibile, l'offerta di Iren supera di gran lunga le aspettative. In totale sono arrivate entro il 16 settembre altre quattro offerte, risultate però inferiori a quella di Iren.

L'operazione si inserisce nelle manovre che, prossimamente, vedranno anche il tanto atteso conferimento del ramo elettrico di Amaie in Rivieracqua. L'azienda di valle Armea sta attraversando un periodo epocale per il destino dei propri servizi e si attende di sapere se ci saranno ripercussioni anche sul piano occupazionale.