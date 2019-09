Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 29 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 29 SETTEMBRE

SANREMO



9.00. ‘Sanremo Photo festival’ a tema ‘Il rapporto tra la fotografia e la musica’: mostre, incontri, presentazione libri, tecniche di stampa,workshop, conferenze e proiezioni. Evento a cura dell'Associazione Spazivisivi. Direzione artistica di Maurizio Garofalo. Forte di Santa Tecla e Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 ottobre

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 7 ottobre (più info)

10.00-17.00. 5a edizione della manifestazione ‘Diversamente rally’ organizzata da Lions Club Host e 3F Competition rivolta ai giovani con particolare ai ‘diversamente’ abili. Portosole (più info)



IMPERIA



8.30. ‘Monumenti medioevali e torri saracene nelle colline tra Imperia e Cipressa’: escursione organizzata dalle 4 sezioni CAI della provincia di Imperia di circa 11 km e con ridotto dislivello. Parcheggio di Via Littardi di fronte al Campo d’Atletica del Prino (a sud del casello autostradale di Imperia Ovest), info 347 9951189



9.00-19.00. Fiera dell'Angelo: bancarelle in lungomare Amerigo Vespucci



16.00-19.00. Per il ciclo di conferenze ‘Mobbing - Prevenzione e Tutela’ realizzato dall'Associazione No Mobbing Onlus di Imperia, conferenza con partecipazione di esperti del settore, quali gli Avvocati Antonella Micali e Giovanni Ziella, del Foro di Imperia, e la Psicologa Dott.ssa Valentina Pascale. la Sala Conferenze dell’Hotel Rossini, info 388 9987416

VENTIMIGLIA

7.30. ‘Corri per Fabiola’ – ‘2° Memorial Fabiola Brancato’: evento sportivo benefico che vede come partner e le associazioni NOI4YOU e LILT. Baby Marathon alle h 9.20 con il mini percorso da 500 metri (competizione gratuita) + competizione per adulti lunga circa 5 km oppure la versione da 10 km (premiazioni alle h 12). Ritrovo al Belvedere Resentello (più info)

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)



16.00. ‘Ortinfesta’ (6a edizione): Daniele Zavalloni, geografo, interviene sul tema ‘Consapevolezza e coraggio per scegliere di cambiare’(h 16) + Tommaso Gamaleri, responsabile dei servizi energetici di ‘énostra’, interviene su ‘Energia elettrica pulita e sostenibile. Ora si può’ (h 17.30) + intermezzo musicale a cura di Carlo Ormea + Giochi e laboratori per bambini + buffet disponibile dalle 15 alle 20. San Secondo, Strada privata dei Gerani 6, info 348 6531452



16.00. Per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, ‘Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri’: spettacolo itinerante di e con Cloris Brosca nell’ambito del progetto ‘EDU-MOB – Torna a Teatro con lo spettacolo’. Giardini Hanbury, ingresso libero

BORDIGHERA



9.00. Per la Giornata dei Sentieri Liguri, escursione gratuita al Monte Lega nel parco Naturale delle Alpi Liguri a cura delle guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience. : Ritrovo a Bordighera, info 338 7718703



11.00. 4° Torneo regionale di Burraco. Chiesa Anglicana, iscrizioni sul posto o prenotazioni 0184 261639



17.00. Apertura al pubblico di Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani in Via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556



SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo. piazze nel cuore del paese (tutte le terze domeniche del mese)

ENTROTERRA



10.00. ‘Fattorie didattiche aperte 2019’ (11a edizione), visite, laboratori, attività didattiche a: Apricale (Località Foa), Camporosso (Località Lovaira), Strada Civezza, Lucinasco, Molini di Triora, Pigna (frazione Buggio), Seborga, Vasia (frazione Pantasina). Per saperne di più cliccare QUI e QUI



CAMPOROSSO

12.30. Festa della Lumaca della Valnervia a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’ Palatenda di località Bigauda (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

9.00-11.00. ‘Festa della Transumanza’: ultima di tre giornate dedicate agli antichi mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Valle Arroscia. Evento a cura della Pro Loco. Luoghi vari (il programma a questo link)



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato sotto i portici Medievali (ogni ultima domenica del mese)

PIGNA

10.30. ‘Giornata dei Sentieri Liguri - Ligurian Trails Day’: un’intera giornata di escursioni guidate, educazione ambientale, cultura e tradizioni. Evento a cura del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Ritrovo a Colle Melosa (il programma a questo link)

REZZO

9.00. ‘Giornata dei Sentieri Liguri - Ligurian Trails Day’: un’intera giornata di escursioni guidate, educazione ambientale, cultura e tradizioni. Evento a cura del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Ritrovo a Rezzo oppure ore 9:30 a Passo Teglia (il programma a questo link)



TRIORA



10.00. ‘Fungo nel Borgo’: apertura mercatino artigianale + alle 11, partenza della visita guidata con Raffaella Asdente + Gastronomia nelle piazzette a cura degli esercenti e animazioni musicali + dalle 14.00, intrattenimento musicale itinerante a cura della Prismaband

FRANCIA

MONACO

17.30. Concerto di Marc Giacone, organista, in occasione della Giornata Europea del Patrimoni. Chapelle des Carmes (più info)



