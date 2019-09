Sanremo: visita di Alberto II di Monaco, Biancheri “Ottima occasione per rinsaldare l'amicizia con il Principato” (Foto)

Al termine della mattinata che ha visto la visita del Principe Alberto II di Monaco a Sanremo, il sindaco Alberto Biancheri ha affidato i propri pensieri a un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale.

Scrive il sindaco: “È stata una mattinata intensa ed emozionante per la visita di Stato di Sua Altezza il Principe Alberto di Monaco. In virtù dell'adesione di Sanremo all'associazione "Siti Storici della famiglia Grimaldi" il Principe è venuto oggi in visita per ammirare l'Altare Grimaldi del Santuario della Madonna della Costa, che ospita una pala di Bartolomeo Guidobono. Per l'occasione è stato portato al Santuario anche il ritratto di suor Luisa Maria Teresa Grimaldi, antenata del Principe, custodito nel Monastero della Visitazione. L'occasione è stata propizia per ribadire la grande amicizia che lega Sanremo al Principato di Monaco e per fare il punto sugli importanti obiettivi futuri che riguardano i nostri dei due territori”.

E poi: “Una bellissima mattinata, e ringrazio tutte le persone che hanno collaborato alla sua buona riuscita, il Vescovo Monsignor Suetta, il Rettore del Santuario della Madonna della Costa Don Puglisi, le associazioni, la Famija Sanremasca, il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, le Forze dell'Ordine e le Forze Armate, la Polizia municipale, tutti i dipendenti comunali e tutte le persone che hanno lavorato affinché tutto funzionasse perfettamente nei dettagli, contribuendo a scrivere una importante pagina di storia della nostra città”.