Sanremo: il Tavolo del Turismo al lavoro per le manifestazioni natalizie, Comune e locali insieme per un fil rouge con il 70° Festival di Sanremo

L’estate è finita e il prossimo obiettivo sono le vacanze di Natale. Ieri mattina a Palazzo Bellevue era in programma la riunione di fine settembre del Tavolo del Turismo, alla presenza dell’assessore Alessandro Sindoni, dei consiglieri comunali Giuseppe Faraldi e Carlo Biancheri, Andrea Di Baldassare per Confcommercio, Silvio Di Michele per Federalberghi e Cristian Feliciotto per Federturismo.

Al centro della discussione le basi delle manifestazioni che intratterranno residenti e turisti nelle ultime settimane dell’anno. Il primo obiettivo è quello di avere il calendario pronto il prima possibile in modo da iniziare una promozione adeguata e strutturata. Poi la direzione artistica: l’idea è quella di portare musicisti in strada, negli angoli più caratteristici del centro, che propongano i brani storici del Festival, linea che poi sarà seguita anche dai locali del centro per le proposte serali. Il tutto per creare un fil rouge con il 70° Festival di Sanremo del prossimo febbraio.

C’è poi il nodo Capodanno. Il Comune, insieme alle associazioni, sta lavorando per il concerto di fine anno che, salvo clamorosi cambiamenti, sarà a Pian di Nave. Nelle scorse settimane il Comune aveva stretto contatti con un artista di portata nazionale e internazionale, ma pare che la pista si sia raffreddata. Ora si continua a lavorare e sembra ci siano altre idee pronte ad essere sviluppate.

Il tutto potrà godere di una adeguata promozione grazie ai fondi della Tassa di Soggiorno che, in questi giorni, stanno diventando finalmente realtà.