Sanremo: dopo 11 anni il Comune mette mano al Piano del Commercio, tra le linee guida la salvaguardia del centro dalle strutture medio-grandi

Era uno dei punti cardine della campagna elettorale del sindaco Biancheri: mettere mano al Piano del Commercio. E così la Giunta, nel corso dell’ultima riunione, ha votato il conferimento dell’incarico per redigere nei prossimi mesi un nuovo Piano. Quello vecchio risale al 2008, sono 11 anni che Palazzo Bellevue non cambia il documento che regolamenta le aperture in città.

Le linee guida del nuovo Piano punteranno l’attenzione, in particolare, sul centro e sul centro storico, inteso non solo come città vecchia, ma anche come via Matteotti e tutte le altre zone pedonali baricentriche. La valorizzazione del tessuto commerciale cittadino passerà anche dalla regolamentazione e la grande attenzione per la presenza di strutture medio-grandi nelle vie del centro. Una linea di indirizzo che punta ad evitare aperture che poco hanno a che fare con la tradizione del centro di Sanremo.

L’amministrazione Biancheri stava lavorando al Piano del Commercio già dal primo mandato, grazie all’impegno degli uffici e dell’assessore al Demanio Mauro Menozzi. Ora, con la votazione della Giunta, si passerà all’azione e gli uffici inizieranno a scrivere il nuovo Piano che sarà poi pronto per la pubblicazione.