A Sanremo è il giorno del Principe Alberto di Monaco: in mattinata la visita alla Madonna della Costa, poi l'incontro con il sindaco Biancheri

A Sanremo è il grande giorno del Principe Alberto di Monaco. Dopo anni torna in città, in visita ufficiale, il Capo di Stato monegasco e l'appuntamento è fissato per le 11 di questa mattina al Santuario della Madonna della Costa.

Lì incontrerà il sindaco Alberto Biancheri e le massime autorità civili e militari del territorio, per poi visitare (in gran privato) la cappella Grimaldi, all'interno della quale si trova una Pala di Bartolomeo Guidobono raffigurante la visita di Maria ad Elisabetta, opera che fu donata nel 1708 dal Principe Grimaldi alla sorella, la badessa del Monastero della Visitazione di Sanremo. Prima della visita ufficiale alla Madonna della Costa è prevista una tappa a Coldirodi dove, insieme al sindaco, scoprirà una targa, ma l'evento non è aperto al pubblico.