Prosegue il viaggio nel bestiario della politica: trampolieri, orsi solitari, cavalli bolsi, camaleonti cani e gatti e tanti altri

Dopo la fortunatissima prima puntata, che ha registrato oltre un milione di contatti web, continua il nostro viaggio nella politica del Ponente ligure attraverso il simbolismo animale.

Gli animali, a differenza dei politici, hanno comportamenti chiari e che non si prestano a fraintendimenti e per questo conservano un alto significato simbolico nella cultura antropo(litico)centrica.

Le manovre di Renzi, non ci toccano più di tanto… il Pd è pieno di anziane scimmiette che non vedono, non parlano e soprattutto non capiscono….

ma a Terziorio spunta un orso solitario

mentre la grande manovra di Toti attira i camaleonti della politica,

compresi cani e gatti in crisi di identità

la politica sanremese è uno stagno paludoso più adatta ai trampolieri

cha ai millepiedi in marcia sul terreno dell’opposizione dura e senza paura

l’opposizione è faticosa, sfianca e, come a Ventimiglia, può portare alla bolsaggine

Per nostra fortuna non ci sono vampiri, che son tenuti lontani dall’aglio, di Vessalico ovviamente, che però nulla può contro i vandali

c’è chi si sente un pochino Panda nelle sue battaglie

e chi per non risolvere i problemi della città, allunga il collo e guarda lontano e pensa al fututo