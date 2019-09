Un fine settimana da gustare tra tradizioni, spettacoli ed escursioni. Ecco le nostre proposte

Settembre sta finendo e le mandrie tornano a valle. A Mendatica, nell’alta valle Arroscia, si celebra fino a domenica 29 settembre la Festa della Transumanza. Passato e presente si uniscono per dar vita ad una festa che celebra tradizioni e sapori antichi.

L’evento è iniziato ieri pomeriggio con la discesa delle greggi che, accompagnate dai pastori, hanno attraversato il centro storico.

Sabato e domenica il mercatino di San Matteo animerà il borgo. Un tempo adibito a mercato per lo scambio di merci e bestiame, oggi viene proposto per esaltare le tipicità alimentari e artigianali del nostro territorio. Sabato pomeriggio le vie del centro storico saranno attraversate dal Corteo Storico diretto al campo sportivo dove si terrà il Palio delle Capre. Sei le prescelte che si contenderanno la vittoria, ognuna assegnata ad una malga di Mendatica. La vincitrice si aggiudicherà il ‘regno’ per il prossimo anno. In occasione della festa saranno allestiti dalla Proloco stand gastronomici con piatti tipici della Cucina locale e attività per famiglie e bambini (il programma a questo link).

Un altro evento agreste animerà l’entroterra questo weekend. Si tratta dell’11esima edizione delle ‘Fattorie didattiche aperte 2019’ organizzata dalla Regione Liguria.

Sabato 28 e domenica 29 settembre, in tutta la Liguria, si aprono le porte di ben 45 aziende agricole e 1 ittiturismo delle quattro province.

Mostrare ai bambini dove e come nascono gli alimenti che vedono sulla tavola ogni giorno, raccontare i saperi della terra e del mare, insegnare loro a creare qualcosa di buono e sano con le proprie mani è un’esperienza formativa fondamentale. Le fattorie didattiche coinvolte offriranno laboratori e percorsi didattici per scoprire i segreti dell'orto, del bosco, degli oliveti, dei vigneti e degli animali.

Le attività sono gratuite e per poter partecipare ai laboratori e alle visite è necessario prenotare contattando direttamente la fattoria o l'azienda ittica interessata. Per saperne di più cliccare QUI e QUI.

Spettacoli teatrali & Musicali

Dopo lo strabiliante successo degli eventi che hanno costellato il mese d’agosto al Roof Garden, sarà Paola Turci a salutare l’estate per il Casinò di Sanremo. Questa sera, alle 20.30, presenterà il suo nuovo lavoro ‘Viva da Morire’, all’interno del suo tour.

La Casa da gioco matuziana inoltre ospiterà anche l’ultima serata della 2a edizione di ‘SanremoCantaNapoli’. Ad esibirsi sarà la nota cantante ed attrice Miranda Martino nello spettacolo ‘Ricomincio da 80’ accompagnata dal cantante Mario Maglione.

Al Teatro della Società Operaia del Mutuo Soccorso di Imperia si ride di gusto questa sera con la prima dello spettacolo ‘Armaville’ di Paolo Fittipaldi, apprezzato autore televisivo di celebri serie come ‘Camera Café’, ‘Piloti’ e molte altre. “Pittoresche figure si confrontano e si affrontano con le nevrosi di ogni tempo e con le piccolezze che appartengono ad ogni piccolo condominio, diventato però città”.

La Compagnia Fabrica Teatro presenta ‘Sono solo canzonette?’, monologo teatrale di e con Teresa Gandolfo. Un breve viaggio nel rutilante mondo della musica leggera italiana ospitato al Teatro dell'Attrito di Imperia.

A concludere le attività della Settimana Europea della Mobilità, il Teatro dell’Albero, su incarico del Parco Alpi Liguri, torna a mettere in scena l’amore per la bicicletta con lo spettacolo ‘Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri’ di e con Cloris Brosca.

Si tratta di uno spettacolo composto da musica e brani tratti da grandi scrittori e poeti liguri (Calvino, Biamonti, Orengo, Sbarbaro, Boine) che hanno abitato e descritto i territori toccati dal percorso della Pista Ciclabile del Ponente Ligure.

Lo spettacolo, che ha come finalità quella di creare un legame con i luoghi cari agli autori cosicché l'attraversarli in bicicletta possa diventare una sorta di ‘percorso dell'anima’, sarà ospitato questa sera, 28 settembre, alle 21.00 a Villa Grock di Imperia, e domani pomeriggio alle ore 16 a Villa Hanbury di Ventimiglia.

Sagre & Escursioni

San Bartolomeo al Mare festeggia l'arrivo dell'autunno con la OktoBeerFest. Ancora per oggi, stand gastronomici, birra a fiumi e musica in piazza. Il programma prevede, in Piazza Torre Santa Maria, l'allestimento di una vera e propria festa in onore della bevanda più diffusa a tutte le latitudini, con birra e street food da mezzogiorno a mezzanotte. Alle 16 prenderà il via il DjSet con El Coach e Mr Pink. La musica live, ovviamente rock, entrerà in scena alle 18 e alle 21, con i Recovered e i Lons Island.



Li hanno dipinti, li hanno filmati, hanno parlato di loro, ma nessuno li ha mai provati in pastella. Ebbene sì, parliamo dei figli dei fiori. C’è un unico luogo in cui trovarli: a Glori, frazione di Molini di Triora, oggi, sabato 28 settembre, alle ore 18. In programma, aperitivo condiviso e musica dal vivo, presentazione cortometraggio ‘Gli orizzonti’ e in conclusione Jam Session.



Nei borghi di Pietrabruna e Triora andrà in scena l’apogeo delle prelibatezze autunnali. Stiamo parlando dei funghi cucinati in vari modi.

A Torre Paponi, frazione di Pietrabruna, la sagra del fungo porcino inizierà questa sera alle 19 con prelibatezze a base di funghi, ma anche pasta, carne, polenta e dolci caserecci.

Il giorno dopo sarà Triora ad ospitare dalle 10 l’evento ‘Fungo nel Borgo’ con mercatino artigianale, visita guidata, gastronomia nelle piazzette a cura degli esercenti e animazioni musicali itineranti.



Una sagra particolare è in programma domani al Palatenda di località Bigauda a Camporosso con la Festa della Lumaca della Valnervia a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’.



Passando alle escursioni non bisogna dimenticare la ‘Giornata dei Sentieri Liguri - Ligurian Trails Day’, il calendario di iniziative per la valorizzazione dei tracciati della Rete Escursionistica Ligure (REL) organizzato grazie all’accordo operativo fra Regione Liguria, Federparchi, CAI, FIE, AIGAE, ed Enti gestori delle aree protette. Ad ospitare l’evento saranno i borghi di Pigna (ritrovo a Colle Melosa) e Rezzo (ritrovo a passo Teglia).

Alle 16 di oggi sabato, partirà da Cervo un’escursione crepuscolare con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience.

Domani le 4 sezioni CAI della provincia organizzano ‘Monumenti medioevali e torri saracene nelle colline tra Imperia e Cipressa’: un’escursione di circa 11 km e con ridotto dislivello. Il ritrovo è fissato ad Imperia presso il parcheggio di Via Littardi di fronte al Campo d’Atletica del Prino.

Visite guidate & Conferenze



‘Sulle orme di Ciajcovsky a Coldirodi’ è il titolo della visita guidata alla pinacoteca Rambaldi di Coldirodi, sulle alture di Sanremo. Il ritrovo è fissato alle ore 10 davanti alla chiesa Polacca matuziana, di fronte all'albergo Londra.

Gli appassionati di archeologia, alle 17 di oggi, potranno visitare la Villa Romana della Foce a Sanremo, nota anche come Villa Matutia. Si tratta di un sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. I ruderi si trovano in Via San Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale.



Domenica a San Secondo (Ventimiglia), dalle 16 si terrà la 6a edizione di ‘Ortinfesta’. Saranno due gli argomenti trattati nel corso del pomeriggio: Daniele Zavalloni, geografo, interviene sul tema ‘Consapevolezza e coraggio per scegliere di cambiare’, Tommaso Gamaleri, responsabile dei servizi energetici di ‘énostra’, interviene su ‘Energia elettrica pulita e sostenibile. Ora si può’. Ad corollario dell’evento un intermezzo musicale a cura di Carlo Ormea, giochi e laboratori per bambini e buffet disponibile dalle 15 alle 20.



Per leggere tutti gli appuntamenti in programma o conoscere i dettagli di quelli proposti consultare l’Agenda Manifestazioni