Dal 18 al 20 ottobre a Genova si terranno i festeggiamenti per il quarantennale dell'AIDDA

AIDDA, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda si prepara a celebrare il 40esimo anniversario della Delegazione Liguria. L'associazione, nata per aiutare le donne imprenditrici o manager a implementare le proprie capacità, mette a disposizione l'esperienza in un clima di collaborazione.

Dal 18 al 20 ottobre a Genova si terranno i festeggiamenti per il quarantennale a cui parteciperanno come ospiti imprenditrici e dirigenti d’azienda da tutta Italia. Per l'occasione sarà presente il Consiglio Nazionale di Aidda.

Nella 2 giorni di ottobre, oltre a far conoscere scorci della Superba con visite ad alcuni dei più bei Palazzi storici di Genova, AIDDA avrà un importante momento B2B e allo stesso tempo formativo all’Istituto Italiano di Tecnologia.

La Presidente della Delegazione Liguria, arch. Riccarda Giordano, a nome di tutte le iscritte della Delegazione Liguria, ringrazia la Regione Liguria e il Comune di Genova per avere sempre appoggiato e supportato le iniziative della nostra Associazione. AIDDA unisce Business, Sviluppo, Formazione a Cultura e Territorio.