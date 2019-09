Qual è il periodo di validità dell'autorizzazione elettronica ESTA?

Se dovete recarvi negli Stati Uniti, è necessario presentare un'autorizzazione di viaggio denominata "ESTA" (Sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio). L'utilizzo di questa autorizzazione elettronica semplifica parecchio le cose rispetto alla lunghissima procedura di richiesta del visto amministrativo.



Se desiderate ottenere l'ESTA, dovrete compilare un modulo in cui fornirete la vostra identità, indicando nome e cognome, data di nascita e riferimenti del passaporto e soprattutto fornendo informazioni dettagliate sul viaggio che dovrete intraprendere. Inoltre, vi verrà chiesto di rispondere ad alcune domande sui criteri di idoneità per accedere negli Stati Uniti, indicando nello specifico se siete affetti da eventuali malattie contagiose, se avete precedenti penali con possibili arresti e condanne, se avete in corso una procedura di espulsione e molto altro ancora.

Ecco qui di seguito le cose che dovete sapere sulla validità dell'ESTA e sulla sua data di scadenza. Quanto tempo è valida l'ESTA? L'ESTA ha una validità di 2 anni dalla data di accettazione della domanda. Se ad esempio ricevete il vostro ESTA il 1° novembre 2019, il vostro ESTA sarà valido fino al 31 ottobre 2021. Se poi tornate negli Stati Uniti poco prima della scadenza dei due anni, non sarà necessario rinnovare l'autorizzazione elettronica. L'ESTA nel corso di validità può essere negato nei seguenti casi: se il vostro passaporto non è aggiornato, se si viaggia con un nuovo passaporto, se avete cambiato nazionalità e state viaggiando con il nuovo passaporto, se avete cambiato nome o sesso e se dovete modificare una delle risposte che avete apposto inizialmente nell'accettazione della domanda. Se il vostro ESTA dovesse scadere durante il soggiorno negli Stati Uniti, nessun problema: "non influenzerà la vostra partenza". In fondo, l'ESTA è solo una domanda di autorizzazione per l'ingresso nel territorio statunitense e non un permesso di soggiorno o un visto.

Infine, il fatto che l'autorizzazione ESTA sia valida per 2 anni non significa che voi possiate rimanere 2 anni negli Stati Uniti. Infatti, se siete europei o siete membri di un paese che partecipa al Visa Waiver Program, ESTA vi consentirà di rimanere per un massimo di 90 giorni negli Stati Uniti, non un giorno in più. Se desiderate rimanere più a lungo, dovrete ottenere un visto.