Disavventura a lieto fine per la turista tedesca dispersa da ieri sera: ritrovata a Ventimiglia in stato confusionale

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura che ha visto protagonista una donna tedesca di 65 anni in vacanza in Riviera.

La donna ha fatto perdere le proprie tracce ieri sera e subito si sono attivati i soccorsi con i Carabinieri impegnati con il loro nucleo cinofilo e il Vigili del Fuoco al lavoro anche in mare, temendo il peggio.

Dopo ore e ore di apprensione, la donna è stata trovata nel pomeriggio di oggi a Ventimiglia. È in stato confusionale, ma le sue condizioni di salute sono buone. La donna è stata sottoposta alle cure del caso per poi tornare insieme al gruppo con il quale era partita per una vacanza in zona.