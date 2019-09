65enne tedesca scomparsa da San Bartolomeo al Mare, le ricerche proseguono in mare con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Da questa mattina proseguiranno anche in mare le ricerche della donna tedesca di 65 anni scomparsa ieri da San Bartolomeo al Mare.

Stando a quanto si apprende pare che la donna fosse in vacanza in Riviera con un gruppo turistico quando, per cause ancora da accertare, ha fatto perdere le proprie tracce. Subito si sono messi al lavoro i Carabinieri con l'ausilio del reparto cinofilo e, da questa mattina, i militari saranno coadiuvati anche dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco per le ricerche in mare.