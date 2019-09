Triora: novità per il pagamento delle tasse, introdotta la possibilità di richiedere da subito la rateizzazione

Il consiglio comunale di Triora ha approvato all’unanimità l’introduzione della possibilità di concedere la rateizzazione dei tributi dovuti al Comune. Una modifica importante che, nell’intenzione dell’amministrazione, dovrebbe servire ad aiutare i cittadini in difficoltà di fronte alla richiesta di pagamento per le tasse.

Una situazione che non ha il carattere di eccezionalità, anzi, come spiegato dall’assessore Giacomo Oliva. Sono sempre di più le persone e le famiglie che purtroppo non sono in grado di pagare le somme chieste per i tributi.



Fino ad oggi il regolamento comunale prevedeva che la rateizzazione potesse esser richiesta soltanto in fase avanzata, di fronte ad un avviso di accertamento. Il principio dietro la modifica è che si possa agire già in fase bonaria e quindi senza arrivare alla sanzione per mancato versamento e quindi evitando di entrare nella fase di riscossione del credito, servizio che il comune affida a terzi, con un costo.



Come spiegato dall’assessore si parla di un massimo di 24 rate il cui singolo importo non sia inferiore a 50 euro. In caso di cifre superiori ai 5mila euro verrà richiesta una fideiussione. Sarà possibile anche un’ulteriore dilazione del pagamento del debito maturato ma solo tramite una richiesta formale presentata alla giunta ed approvata dalla stessa. Il mancato rispetto del pagamento della rata comporterà l’interruzione della agevolazione.

La misura, secondo l’amministrazione, garantirà anche dei vantaggi per il Comune. Con l’attuale sistema, come spiegato dall’assessore Oliva, si rischia di dover aspettare anche alcuni anni prima che si arrivi alla fase in cui il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito. In questo modo si potrebbe rientrare subito del dovuto in maniera costante e sicura.