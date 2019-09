Sanremo e Monaco sono sempre più vicine: il Principe Alberto è in città, la visita inizia dalla Madonna della Costa (Foto)

A Sanremo è il giorno del Principe Alberto di Monaco. Grande attesa in città per una visita che mancava ormai da diversi anni e che si inserisce in un piano di collaborazione che va ben al di là dell'evento di questa mattina.

Intorno alle 11.10 Alberto di Monaco ha fatto il suo arrivo sul sagrato della Madonna della Costa dove, oltre al sindaco Alberto Biancheri, c'erano ad attenderlo tutte le massime autorità della zona. Prima dell'arrivo al Santuario, il cordone di accompagnamento si è fermato a Coldirodi, all'uscita dell'autostrada, dove è stata scoperta la targa dedicata all'adesione di Sanremo all’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco.

Poi, come previsto dal programma, la visita alla Madonna della Costa, evento aperto al pubblico ma con un limite massimo di 200 persone (rigorosamente sedute) in chiesa. Qui il Principe ha visitato la cappella Grimaldi, all'interno della quale si trova una Pala di Bartolomeo Guidobono raffigurante la visita di Maria ad Elisabetta, opera che fu donata nel 1708 dal Principe Grimaldi alla sorella, la badessa del Monastero della Visitazione di Sanremo.

Qui si interrompe il risvolto pubblico della giornata. Un ristretto numero di invitati condividerà poi il pranzo al ristorante La Pignese di piazza Sardi dove, presumibilmente, si parlerà anche dei progetti futuri che vedranno impegnato anche il Principato, primo tra tutti il restyling di porto vecchio, progetto nel quale sarà coinvolta anche la società 'Porti di Monaco'.