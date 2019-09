In occasione della visita di Sua Altezza Reale il Principe Alberto di Monaco a Sanremo, il racconto di una pagina di storia monegasca

Forse non tutti sanno che, nella prima metà del Settecento, ha soggiornato per oltre un trentennio a Sanremo, in un monastero cittadino, la sorella di un principe di Monaco, che si era fatta suora. Si tratta di Luisa Maria Teresa Grimaldi, sorella del principe di Monaco Antonio I.

Nata a Monaco nel 1662 dal principe di Monaco Luigi I, Luisa Maria Teresa era entrata, ancora fanciulla, nell'educandato del monastero della Visitazione di Monaco. Nel 1701 diventa madre badessa dello stesso convento, quando il fratello Antonio sale al trono con il nome di Antonio I.

Le frequenti visite del fratello la pongono però in grave imbarazzo, per cui, per salvaguardare la vita di silenzio e preghiera della sua comunità, chiede ed ottiene di trasferirsi nel convento dello stesso ordine, che si trovava a Sanremo. Così, la mattina del 25 marzo 1707, su una feluca del principe Antonio I, s'imbarca dal porto di Monaco alla volta di Sanremo, dove sbarca nel pomeriggio dello stesso giorno.

La accompagnano Carlo Grimaldi, marchese di Cannes, fratello del principe, la figlia di quest'ultimo, che si tratterrà con la zia nell'educandato del convento matuziano, suor Angela Teresa Giofredi, il comandante di Mentone, il vicario del vescovo di Albenga Ambrogio Viale, il canonico Bernardo Anselmi e due suore visitandine.

Accolta a Sanremo dal governatore della città e dalle principali autorità civili e religiose, suor Luisa Maria Teresa fa visita alle principali chiese di Sanremo, quindi entra nel convento della Visitazione situato a levante del torrrente San Francesco, dove viene ricevuta dalla badessa Luisa Maddalena Langlois, che, nel 1709, sarebbe stata sostituita dalla stessa Luisa Maria Teresa Grimaldi.

Quale segno di affetto per la sorella, nel 1708, il principe Antonio I fa commissionare una pala d'altare, per farne omaggio alla chiesa del convento sanremese, al savonese Bartolomeo Guidobono (1654-1709), detto "il Prete di Savona", che a quel tempo lavorava a Torino presso la corte dei Savoia.

La pala d'altare realizzata per Sanremo rappresenta un'opera della piena maturità dell'artista led è caraterizzata da una grande raffinatezza. Ritrae l'incontro tra la Vergine Maria e la cugina Elisabetta nell'attimo in cui questa si abbandona nell'abbraccio di Maria.

La composizione di impianto barocco, si segnala per il magnifico drappeggio degli abiti, arricchito da angeli e putti e con le inconsuete presenze, da un lato, di Giuseppe, e dall'altro, di Zaccaria.Durante la sua permanenza a Sanremo, la madre badessa Luisa Maria Teresa Grimaldi acquista un vasto terreno a valle del convento, contiguo al giardino della clausura, piantumato a cedri e limoni, dal quale la piccola comunità monastica riesce a ricavare anche un discretto reddito dalla vendita dei frutti.

Nel 1725, inoltre, grazie al vitalizio che gli corrisponde la casa del principe di Monaco, fa affrescare la navata della chiesa e fa realizzare l'altare maggiore, dove colloca il dipinto di Guidobono. Questo altare è ricco e armonioso, scenografico, recando ni alto, al centro, lo stemma a rombi bianchi e rossi della casata dei Grimaldi. Madrescenografico, recando ni alto, al centro, lo stemma a rombi bianchi e rossi della casata dei Grimaldi. Madre Luisa Maria Teresa Grimaldi muore infine a Sanremo nel 1741, all'età di 79 anni. Dopo l'esproprio del monastero, le suore si trasferiscono in una casa a margine della casa per Genova in una via che da allora prenderà il nome di via della Visitazione. Nel 1936 si trasferiranno infine in un nuovo e più grande convento a monte di corso degli Inglesi, dove sono rimaste fino a pochissimi anni fa. Intanto l'ex convento di piazza Colombo, dopo essere stato trasformato in tribunale e sede di una caserma, sarebbe andato completamente distrutto nel corso del bombardamento navale del 20 ottobre 1944.

Dalla distruzione si salvò però miracolosamente proprio l'altare dei Grimaldi, che, con saggia decisione, nel 1952 è stato. collocato nella crociera di destra del Santuario della Madonna della Costa.