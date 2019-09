Fridays For Future: l'appello al Governo del presidente Aiga Scibilia “Nell'agenda 'green' sia inserita la tutela dell'acqua”

”Il movimento di giovani nelle piazze del mondo a favore della tutela dell’ambiente, l’attenzione del Governo Italiano e di molti europei sulla economia 'green', non può lasciarci indifferenti“ con queste parole interviene Scibilia Sergio, presidente di Aiga.

“In qualità di presidente della società AIGA che gestisce il ciclo integrato delle acque a Ventimiglia - prosegue - rivolgo un appello al Primo Ministro Giuseppe Conte, ai Ministri del Governo, ai deputati, affinché nella agenda verde nazionale sia inserito il tema della tutela dell’acqua. Questo patrimonio naturale è a rischio, e non è per sempre (come si pensa solitamente) e non è per tutti. Deve essere conservato, protetto, difeso e monitorato. In Italia abbiamo un sistema di tubazioni di distribuzione idrica, un sistema di depurazione troppo vecchi.

Vi è la necessità di rinnovare gli impianti, di migliorare le tecnologie di trattamento. Il Governo deve predisporre un piano per la conservazione dell’acqua pubblica, con rottamazione dei vecchi depuratori, delle vecchie condotte. Bisogna costruire vasche di raccolta delle acque piovane per usi agricoli, sostenendo le imprese ed i contadini che realizzano queste opere. L’acqua copre il 71% della superficie della Terra di cui il 97,5 per cento è salata. Ancora oggi troppe zone del nostro Paese sono a rischio siccità, per mancanza di modernità degli impianti. Gli investimenti nell’acqua sono sostenuti con fondi privati, con costi che incidono sul costo delle bollette dei cittadini. Servono fondi strutturali nazionali ed europei a sostegno di investimenti delle aziende gestori.

L’acqua è vita, l’acqua è ambiente. Pensate cosa può significare rimanere senza acqua”.