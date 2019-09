Sanremo: tubi elettrici posizionati in via Nuvoloni, la viva protesta di un residente

“Gentile redazione,

desidero farvi partecipi dell'attività dell'azienda elettrica in via Nuvoloni a Sanremo. Da pochi mesi abbiamo realizzato la prima parte della manutenzione straordinaria della facciata di villa Ernesto Marsaglia. Lavori che ci hanno obbligato ad attenerci alle tinte imposte dall'ufficio tecnico del Comune per garantire l'estetica della città.

Rientrando da un breve soggiorno fuori sede, abbiamo avuto la sorpresa del ‘lavoro’ testimoniato dalle foto, la cui qualità è degna di una discarica da terzo mondo. Lavoro realizzato tra l'altro in area privata e non pubblica. Non so se ci saranno sviluppi realizzativi nei prossimi giorni. Ma certamente ci saranno sviluppi legali se gli autori di questo scempio non vi porranno rimedio.

Filippo Vecchietti”.