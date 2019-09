Domenica scorsa il saluto all'estate e il benvenuto all'autunno degli 'Chevaliers de Provence' (Foto)

Gli Chevaliers de Provence si sono ritrovati domenica scorso per dare l’arrivederci all’estate ormai terminata e salutare l’autunno appena giunto, col consueto appuntamento campestre, il ‘Chapitrte Champetre’, autunno che ha accolto i presenti con una giornata di pioggia che, pur impedendo di usufruire del meraviglioso giardino per il ricchissimo aperitivo, non ha disturbato più di tanto la giornata dei numerosissimi ospiti intervenuti, deliziati dal perfetto pranzo, culminato nel solito, suntuoso, buffet dei dolci e dalla musica che ha accompagnato le danze di Chevalier e Dame Abbesse.

In sintesi, una splendida giornata di festa e gioia, in onore al motto degli Chevaliers, ‘et que la joie demeure!’, l’occasione come di consueto di riunire amici provenienti da tutta Europa. Il programma dell’anno degli Chevaliers de Provence prevede ora un appuntamento classico, lo Chapitre des Vendanges, che però assumerà quest’anno una veste particolare: gli Chevaliers, infatti, si recheranno il 19 ottobre in quel di Caluso per la cerimonia di gemellaggio con la locale 'Credenza di Caluso' e del Canavese, per festeggiare insieme la vendemmia.