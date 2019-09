Ventimiglia: furto alla Spes, la vicinanza del consigliere Ioculano “Episodio gravissimo, non c’è rispetto nemmeno per una struttura così importante per i più fragili”

Sono parole di condanna quelle del consigliere di minoranza di Ventimiglia Enrico Ioculano in merito al furto che questa notte ha colpito la Spes. “E’ gravissimo andare a colpire una struttura che ogni giorno si impegna per le persone più fragili - spiega - fa davvero male constatare come non ci sia rispetto nemmeno per loro.”

Da parte sua massima disponibilità nei confronti della Spes, del suo Presidente e della Spes: “Sono a disposizione per tutte le iniziative che potranno servire a recuperare gli spazi - aggiunge Ioculano - la struttura deve tornare quella di prima, nel più breve tempo possibile.”