L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 27 settembre al 4 ottobre

ARIETE: Non arrendetevi dinanzi ad un minuto ostacolo in quanto grazie all’ausilio del trigono di Giove riuscirete a superarlo malgrado la settimana appaia abbastanza impegnativa e densa di accadimenti. Vi arrabbierete causa un sistema malfunzionante oppure con una persona tendente a polemizzare ma in compenso vi caverete un pallino od otterrete un consenso o una bella soddisfazione. Non da escludere, per taluni, delle gatte da pelare riguardo quattrini o una questione personale.

TORO: Si sta aprendo un ciclo di rigenerazione nel senso di chiudere con un periodo tosto a favore di innovazioni, incontri ammantati di casualità, una ripresa psicofisica, un incremento finanziario, una proposta allettante o un responso tranquillizzante. Un componente del parentado additerà preoccupazioni mentre in ambito affettivo tenderete a sollevare inutili polveroni. Qualcosina inoltre varierà in campo professionale. Nel week end combinerete un bel ritrovo.

GEMELLI: Grazie ad un buon supporto stellare riuscirete finalmente a rinvenire quello spizzico di ilarità sottratto o negato da eventi o soggetti destabilizzanti… Guardatevi intorno e scoprirete quante cose belle possono ancora esserci: basta vederle ed incorporarle nel cuore e nella mente. Gioie da bimbetti e conoscenze da approfondire. Alterchi con un Cancro, Leone, Acquario o Scorpione. Notti insonni od agitate renderanno le successive mattinate piuttosto sconquassate.

CANCRO: Se avete aperto o chiuso capitoli sappiate che all’orizzonte vi sta attendendo un momento fecondo colmo di sorprese, fardelli alleggeriti e squisite affermazioni. L’essenziale è guardare avanti, annaffiare la pianticella dell’amore, dell’amicizia, svagarvi e buttare nell’immondezza la tristezza… Possibile recupero di cose credute perdute ma concomitante pericolo di subire un furtarello… Contiguità con dottori e novità tra le pareti domestiche o nell’attività.

LEONE: Per molti si preannuncia un momento incongruo nel corso del quale mantenere la calma o sfoderare compiacenti sorrisi risulterà arduo compresi dei guizzi di incertezza di fronte ad una delicata decisione. Pure la salute andrà salvaguardata specie se soffrite di sbalzi pressori, processi infiammatori, intestinali o vescicali. Vi toccherà rinviare un appuntamento e a titolo cautelativo guardarvi dai furbastri visto che le truffe sono in agguato… Cosine da sistemare in casa.

VERGINE: Incenerite i timori perché continuare a rimuginare risulterebbe nocivo lesivo per la vostra serenità, frequentate buontemponi e accarezzate valori morali perché la vita, pur assomigliando ad una scala senza pioli, è pur sempre una delle poche cose che veramente ci appartiene… Marte vi darà la forza necessaria al fine di decifrare un enigma, pigliarvi una rivincita, ottenere ciò che volete! Un comunicato invece allibirà e una situazione connessa a figlioli o località straniere angustierà.

BILANCIA: Non siete tranquilli quasi ambiste tagliare con ciò che angustia e contemporaneamente rimanere a galla… Ma sappiate che tutto si risolve e nulla permane in eterno neppure la sfighetta… Concedersi una frivolezza, cambiare look aiuterà a stare meglio mentre un acciacco richiederà l’intervento di uno specialista ma alla fine andrà tutto alla perfezione. Con Venere nel segno l’amore e gli affetti più cari si rinsalderanno. Auguri e doni in vista per il vostro compleanno.

SCORPIONE: Placate i bollenti spiriti: soltanto col savoir-faire tapperete la lingua a serpentelli velenosi e se vi si accusasse di essere irascibili e suscettibili ribadite che ciò dipende da antecedenti fregature e dal fatto che, causa qualcuno, non si fanno più sconti a nessuno… Vi toccherà inoltre far quadrare i conti, allontanare un essere ambiguo, scendere a compromessi e stare accanto a chi ha bisogno di voi… Badate a ciò che mangiate poiché le intolleranze sono in agguato.

SAGITTARIO: Apparite strani e ad accorgersene saranno in tanti ma non vi andrà di dare spiegazioni perché trattasi di motivazioni personali … Occhio nel contempo a non incrinare un rapporto interpersonale per orgoglio o malumori… Rivedrete una persona cara, avrete successo in ciò che sta a cuore e conoscerete persone nuove. Serate mangerecce e amori nascenti per single e adolescenti. Per attenuare la fiacca mangiate sano e fate incetta di vitamine, magnesio, potassio e ricostituenti.

CAPRICORNO: Finalmente un po’ di luce: alla faccia di Saturno rinverrete uno spizzico di contentezza, mitigherete un affanno, trascorrendo ore carine con chi sa infondervi certezze pur rimanendo malaccio di fronte ad un oltraggio, un pagamento inusitato, un tipo confuso, egocentrico o svitato. Ma adesso pensate a voi stessi e, se fattibile, regalatevi uno spizzico di relax. Tra giovedì e lunedì una novella lascerà senza favella… Ossicini scricchiolanti o fastidi alle giunture.

ACQUARIO: Fate della diffidenza un baluardo e non permettete vi si denigri dietro le spalle e vi si raccontino costantemente della palle… C’è infatti chi tenta di farvi passare per cretini ma, poiché non lo siete, salvaguardate la vostra dignità e scoprite cosa si cela dietro una finta verità… Leggeri malesseri accreditabili agli sbalzi di temperatura o a virus…Marte aiuta gli audaci: mettete al Lotto numeri ritardati, inventati o regalati… Sabato bislacco e domenica godereccia.

PESCI: Solite cose, solito tran tran a parte l’opposizione di Marte propensa a sconquassare piani o favorire scompigli all’interno di un ambiente a voi poco confacente… I più festaioli parteciperanno a feste o sagre divertendosi un sacco mentre chi per natura è leggermente depresso tenderà a vedere tutto nero o a non capacitarsi di un temporaneo insuccesso. Per tutti comunque si profilano giornate animate, acquisti convenienti, simpatici accadimenti, aumento di proventi.

Ho raccomandato a stelle e Luna di portare ad ognuno di voi un po’ di fortuna!

