Ventimiglia: tutto pronto per il secondo memorial Fabiola Brancato, la manifestazione sportiva aprirà ufficialmente la campagna Nastro Rosa della Lilt

Domenica prossima torna ‘Corri per Fabiola’, il secondo memorial Fabiola Brancato nato per volere della giovane madre ventimigliese che continua a ricordare quanto la prevenzione sia essenziale. Fabiola Brancato ha infuso forza in chi l'ha conosciuta, per questo motivo la famiglia, in particolare le sorelle, gli amici e le associazioni Lilt e Noi4You come partner, hanno voluto realizzare e dare concretezza al desiderio della 44enne prematuramente scomparsa nel 2018 a Ventimiglia.

Nell'intento di dare un segnale forte su questo argomento, la Sezione Provinciale Lilt ha deciso che la manifestazione aprirà ufficialmente la Campagna Nastro Rosa Lilt di prevenzione del tumore alla mammella, che durerà l'intero mese di ottobre.

Grande attenzione verso il profondo significato della giornata del 29 settembre traspare anche nelle parole di Simone Bertolucci, Vice Sindaco del Comune di Ventimiglia e Assessore al Turismo: "Sono molto contento che il Comune possa patrocinare e sostenere questo evento - ha detto - nato da un gruppo di amici in ricordo di Fabiola e diventato un palcoscenico importante per la sensibilizzazione alla prevenzione e presa in cura delle patologie oncologiche. In memoria della nostra concittadina si sono riuniti importanti enti quali, fra gli altri, la Lilt, Noi4you e la Community Arco del Benessere. Le prime sono realtà forti e molto radicate in provincia e l'ultima rappresenta un progetto europeo che promuove sport, territori e salute. Come privato cittadino e ancor più in qualità di Assessore allo Sport, sono molto soddisfatto e auspico una forte partecipazione della comunità incrementando ulteriormente i risultati della prima edizione".

Dopo l'enorme successo dell'anno scorso, da mesi fervono i preparativi di questa seconda edizione che ancora una volta vuole coinvolgere grandi e piccoli, in una corsa che nulla avrà di competitivo a dispetto dei premi che ci saranno solo per ricordare quanto sia centrale la cura delle persone e della loro salute. "Corri per Fabiola" raccoglie il testimone, il progetto incompiuto di questa mamma che nonostante la sua tenacia si è spenta il 22 marzo 2018, e grazie alla sensibilità della città di Ventimiglia , dei suoi cittadini e non solo,

Saranno tre le modalità di partecipazione alla corsa non competitiva. I primi a partire saranno i bambini della categoria Baby Marathon alle ore 9.20 con il mini percorso da 500 metri (competizione gratuita). Alla partenza, prevista alle ore 9.30, gli adulti potranno scegliere tra l'opzione che prevede la passeggiata lunga circa 5 km oppure la versione da 10 km, con doppio giro sul tracciato della precedente. Questo il dettaglio del percorso, ad anello, della lunghezza approssimativa di 5 km: partenza da Ventimiglia Belvedere Resentello passeggiata Oberdan, passeggiata Cavallotti, passeggiata Trento Trieste, Lungomare Varaldo, poi dal Biscione si gira verso la nuova ciclabile lato monte e si procede in via Basso fino al parcheggio dell'Ospedale ritornando sulla passeggiata mare da via Rufo, si ripercorre la stessa strada fino al Belvedere Resentello proseguire proseguendo poi sulla passeggiata Oberdan fino alla passerella Squarciafichi e ritorno al Belvedere Resentello. Per consentire la messa in sicurezza dei partecipanti, le strade coinvolte del tracciato saranno chiuse al traffico.

Alla premiazione, prevista verso le 12, verranno assegnati riconoscimenti speciali alle prime tre donne che termineranno la corsa nel percorso 10 km, in particolare la prima riceverà il Trofeo Nastro Rosa Lilt. Ugualmente accadrà per i primi tre uomini classificati nel percorso 10km e al primo assoluto andrà il Trofeo Noi4You. Trofeo alla donna e all'uomo anche per i corridori sul podio più alto della 5 km. Premio speciale anche ai gruppi più numerosi e medaglie per tutti i bambini partecipanti.

L’Amministrazione ha preso parte al mese della prevenzione Lilt offrendo alle proprie dipendenti controlli gratuiti.