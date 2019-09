Ventimiglia: domani pomeriggio alla Biblioteca Aprosiana incontro sulla linea ferroviaria della Val Roya

L’associazione ‘Giovanni Biancheri’ è vicino ai 40 anni di età. “Nel 2018 – evidenzia Sergio Scibilia - abbiamo ricordato i 90 anni della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo e quest’anno manca poco per i 40 anni della riapertura”.

“Il 6 ottobre 1979 viene ricordato come un grande evento, trattandosi della riapertura del collegamento tra Liguria e Piemonte, interrotto durante la seconda guerra mondiale per il bombardamento da parte dei nazisti. Allora fu una grande festa con una folla immensa di gente ad ogni stazione, finalmente si ritornava alla normalità.

“Oggi – prosegue Scibilia - dopo 40 anni, è di nuovo gioia se pur con molte difficoltà. È in corso un grande lavoro delle istituzioni pubbliche per offrire un’agenda di eventi , di occasioni, a partire dal treno storico organizzato dalla Regione Liguria in collaborazione con la Fondazione FS. Anche la Agb, associazione da dieci anni in prima fila per chiedere la valorizzazione della linea, ha organizzato un momento di memoria”.

L’appuntamento è per domani alla Biblioteca Aprosiana del centro città (piazza Bassi) alle 15.30 con un intervento dello storico locale Erino Viola, del Presidente AGB Sergio Scibilia, seguirà una proiezione di filmati a tema. L’evento è organizzato dalla associazione con il patrocinio del Comune.