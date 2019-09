L'Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta il calendario della Stagione Autunnale 2019, Concerto di Capodanno dedicato alla famiglia Strauss (Video)

È stato presentato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue il calendario autunnale dell'Orchestra Sinfonica che, come ogni anno, porta a Sanremo la musica classica di grande qualità. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato: Livio Emanueli, neo presidente della Fondazione, Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico dell'Orchestra, Alessandro Sindoni, assessore al Turismo, Silvana Ormea, assessore alla Cultura, Ettore Guazzoni, membro del Cda Orchestra Sinfonica, e Paolo Maluberti, direttore generale della Fondazione.

Dopo la parentesi settembrina che ha visto la Sinfonica impegnata nel concerto finale del primo concorso internazionale RPM e nella rassegna di musica sacra, sostenuta della nostra Diocesi, avrà inizio la prossima settimana la stagione concertistica autunnale. Proseguirà quindi l’ideale viaggio in Europa iniziato ormai nel 2018 e i programmi saranno tutti di grande interesse.

Si parte con il programma del 10 ottobre, dedicato alla Germania, durante il quale si potranno ascoltare due perle della storia della musica sinfonica: il concerto per pianoforte e orchestra di R. Schumann e la terza Sinfonia di J. Brahms. E poi il 7 novembre con Elisso Gogibedashvili, giovane violinista già ospite durante la passata stagione e che anche quest’anno incanterà il pubblico con il suo talento e le indiscusse dot virtuosistiche. Si ascolterà in seguito Ilian Garnet , price winner del Tibor Varga Internatonal Competton in Svizzera (2008), del Queen Elisabeth Competton (2009) e del David Oistrakh Internatonal Competton a Mosca, che eseguirà il concerto per violino n. 3 di C. Saint-Saens.

Grande attenzione anche all'evento del 5 dicembre che proporrà l’esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra n. 5 di L. V. Beethoven, inaugurando così i numerosi appuntamenti che , nel corso del prossimo anno, saranno dedicati al grande maestro del quale il mondo musicale, proprio nel 2020, celebrerà il 250° anno della sua nascita.

Da non dimenticare anche appuntamenti come quello che vedrà la partecipazione dei migliori allievi del Master tenuto dal Maestro Uto Ughi, o il concerto del 17 ottobre che sarà inserito nel calendario dei festeggiamenti del patrono della città, San Romolo, e proporrà un interessante duo di clarinetto. E ancora il programma che vedrà sul palco uno straordinario duo pianistico, senza trascurare quelli dedicati alle scuole sempre vari, interessanti e coinvolgenti, e i programmi natalizi con l’ormai consolidato concerto benefico organizzato in collaborazione con i Club Service. Infine il concerto di Capodanno che, come ormai consuetudine, sarà interamente dedicato alla famiglia Strauss.

