Lo spettacolo 'Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri' nel weekend a Villa Grock e Villa Hambury

A concludere le attività della Settimana Europea della Mobilità, il Teatro dell’Albero, su incarico del Parco Alpi Liguri, torna a mettere in scena l’amore per la bicicletta con lo spettacolo “Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri”.

Lo spettacolo con la regia di Cloris Brosca , ha debuttato con successo il 22 settembre a Villa Nobel. Si tratta di uno spettacolo composto da musica e brani tratti da grandi scrittori e poeti liguri che hanno abitato e descritto i territori toccati dal percorso della Pista Ciclabile del Ponente Ligure. Uno spettacolo che si svolge il location di grande fascino (Villa Grock, Villa Hambury) che invoglia a scoprire il territorio andando in bicicletta, una scelta ecologica e turistica sempre più diffusa.

Uno spettacolo che attraverso le parole di Calvino, Biamonti, Orengo, Sbarbaro, Boine crea un legame con i luoghi cari agli autori, cosìcchè l'attraversarli in bicicletta possa diventare una sorta di “percorso dell'anima”. Lo spettacolo fa parte delle azioni attuate dal progetto Interreg Alcotra - EDU-MOB per indurre un cambiamento nelle abitudini di mobilità di residenti e turisti, nella provincia di Imperia, e nelle aree confinanti della vicina Francia.

Un modo alternativo per promuovere la Pista Ciclabile del Ponente Ligure come risorsa turistica ma anche come viabilità alternativa, per chi desidera muoversi in modo sostenibile per recarsi al lavoro o a scuola, fra le località costiere della provincia di Imperia e del Dipartimento delle Alpi Marittime, partner del progetto.

EDUMOB ha anche finanziato diversi tratti di pista ciclabile in via di realizzazione, (Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia in Italia e Mandelieu, Villeneuve Loubet e Mentone in Francia) e condotto una forte attività di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile, mettendo in risalto buone pratiche come l’andare a piedi e in bicicletta, al fine di ridurre traffico e inquinamento.

25 istituti della provincia di Imperia sono stati coinvolti con lezioni in classe di educazione ambientale a cura del Parco delle Alpi Liguri (attraverso la Coop Hesperos) incaricato dalla Regione Liguria, capofila del progetto. I bambini sono stati protagonisti nella progettazione di percorsi casa-scuola da percorrere a piedi o in bicicletta (PediBus e BiciBus) che proprio in questi giorni (25-26-27 settembre) si svolgono nei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano. Genitori, insegnanti e bambini hanno così la possibilità di sperimentare i benefici di iniziare la giornata con una sana passeggiata o pedalata per raggiungere la scuola con il motto “Zero inquinamento, tanto divertimento!”

Gli eventi sono realizzati con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Riva e Santo Stefano, i Comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare e di FIAB Imperia.