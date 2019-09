Imperia: domani mattina al 'Museo dell'Olivo' un incontro su ‘Anatomia e funzione degli organi nella pelvi femminile e maschile’

Tutto pronto per la conferenza 'Open', dedicata all'anatomia e funzione degli organi contenuti nella pelvi femminile e maschile, in programma domani, dalle 9 alle 12, presso la Sala Conferenze del Museo dell’Olivo Carlo Carli in Via Garessio

Quattro specialisti in una vera e propria conferenza con i relatori: Paolo Calvi, medico specialista in Urologia e chirurgia pediatrica, Mariano Bormioli, medico specialista in chirurgia plastica e medicina rigenerativa, Samanta Foi, fisioterapista, esperta in riabilitazione Uro-Ginecologica e Sandro Favero, laureato in Scienze Motorie, Ginnastica di Mantenimento.

La partecipazione è completamente gratuita. Per informazioni, e relative iscrizioni, è possibile contattare i seguenti recapiti: sandro.favero@gmail.com (328 4851951), oppure samantafoift@gmail.com (338 5629634).