Diano Marina: dal 3 al 6 ottobre torna il WindFestival, oggi la presentazione in Comune (Foto e Video)

E' stata presentata questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, l'ottava edizione di WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento.

La tradizionale manifestazione che chiude l'estate dianese, partirà giovedì 3 ottobre e si concluderà domenica 6. Quest'anno ci sarà un’area espositiva raddoppiata rispetto alle precedenti edizioni, perché, per la prima volta, l'evento si apre agli sport urbani come Skate, Bmx, Parkour e Mountain Bike. WindFestival 2019, organizzato da TF7 Open Sport Asd in collaborazione con il Comune di Diano Marina, Assessorato allo Sport e Gestioni Municipali Spa, sarà, inoltre, l'occasione per far avvicinare i giovani a diversi sport come il windsurf, surf, stand up paddle, kitesurf ma anche alla vela, calcio, corsa, pallavolo, danza, arti marziali, basket, pallanuoto, tennis e fitness.

Sono numerose le scuole, provenienti da diverse regioni, che hanno già confermato la loro presenza. Quest’anno sono state inserite in calendario le giornate paralimpiche con esibizioni e gare dedicate agli atleti adaptive in collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Liguria. Il calendario ufficiale delle esibizioni, dei contest e delle lezioni sarà consultabile per tutta la durata dell’evento sia sul sito web windfestival.it sia presso la segreteria della manifestazione.

Giacomo Chiappori, Sindaco di Diano Marina, spiega: "Credo si possa dire che è stata una bella stagione. Siamo partiti con qualche difficoltà, ma chiudiamo bene. Windfestival è la manifestazione che racchiude l'immagine di questa città e chiude la stagione turistica dianese. Siamo in testa alle classifiche di affluenza di turisti, la famosa 'Riviera dei Fiori' è una zona dove il turismo c'è sempre stato, ce lo siamo inventati e poi lo abbiamo bypassato agli altri. Io sarò a fine mese in Norvegia per un incontro importante con le amministrazioni norvegesi che fanno da 'point' a finlandesi, danesi e svedesi. Sarà un'occasione importante per importare turismo invernale".

Il Consigliere comunale Davide Carpano sottolinea che: "Come tutti gli anni, siamo in stretto collegamento con gli albergatori, che ci danno un ottimo feedback per le presenze in occasione del WindFestival, speriamo che il tempo e il vento ci diano una mano". L'Assessore Veronica Brunazzi: "Lo sport è stato il vero protagonista dell'estate di Diano Marina. Con Windfestival presentiamo lo sport a 360 gradi, perché vedremo sport sia di mare che di terra. Avremo numerose attività correlate al Windfestival anche dentro Diano Marina".

Infine, la Dott.ssa Daniela Bozzano, Comandante della Polizia Municipal di Diano Marina: "Ci saranno delle limitazioni alla viabilità per permettere la dislocazione dei veicoli asserviti alla manifestazione. Abbiamo deciso quest'anno di vietare tutta la piazza della chiesa ivi compresa l'area dei taxi, che saranno per i giorni della manifestazione dislocati in Via Verdi. Si chiude un'estate tranquilla. Non ci sono stati grossi numeri, ma questo è un dato positivo. Sono stati quasi nulli i sequestri di merce contraffatta e questo vuol dire che quello che è stato fatto con l'operazione "spiagge sicure" l'anno scorso ha dato i suoi effetti. Sono stati in calo anche gli incidenti stradali e quindi, direi, che possiamo essere soddisfatti".