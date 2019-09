Diventare amministratore di condominio: studi e opportunità di guadagno

Una figura professionale ricercata al giorno d’oggi è quella dell’amministratore di condominio, una professione che si dimostra un’interessante opportunità lavorativa che, se collegata ad un’ottima formazione del professionista, consente di raggiungere un ampio margine di guadagno.

Diventare amministratori di condominio non è di certo semplice e chi decide di intraprendere questa strada deve tenere bene a mente che è necessario rimboccarsi le maniche e seguire corsi adeguati.

In aiuto del futuro amministratore di condominio sul mercato ci sono anche appositi software di gestione condominio online, come quello messo in commercio da Danea, che consente di rendere più produttivo, semplice ed efficiente il lavoro del professionista, gestendo i dati dei condomini, archiviando i documenti e organizzando le assemblee condominiali.

Fino a qualche anno fa, era sufficiente raggiungere la maggiore età per poter essere nominato amministratore di condominio; oggi, invece, le cose sono cambiate. Il percorso da seguire è più complesso e, con l’entrata in vigore della riforma del condominio, i requisiti per l’accesso alla professione sono diventati più stringenti.

Chi vuole diventare amministratore condominiale, oltre a godere dei diritti civili, deve avere l’obbligo di possedere un titolo di studio non inferiore a un diploma di scuola secondaria di secondo grado e l’aver frequentato un corso di formazione professionale, cui segue l’iscrizione all’elenco degli amministratori di condominio.

La formazione del professionista del settore non si conclude con il corso iniziale, ma deve continuare anche durante l’attività lavorativa, con corsi di aggiornamento con cadenza annuale, che consentono di restare al passo con i tempi e con le normative in vigore.

Esistono corsi di studio universitari che preparano alla professione di amministratore condominiale, tra cui la laurea triennale in ambito economico, che consente di acquisire appieno le principali conoscenze e competenze necessarie per intraprendere questo percorso lavorativo, come amministratore sia condominiale sia aziendale.