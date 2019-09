Ventimiglia: furto alla Spes nella notte, attività sospesa e 20 ragazzi diversamente abili costretti a rimanere a casa

Dopo quello avvenuto alla bocciofila di Roverino, anche la Spes e la scuola materna sono state vittime dei ladri che nella notte sono entrati nella struttura. In questo momento sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Scientifica per quantificare i danni la cui entità si potrà conoscere solo dopo i dovuti accertamenti.

“Hanno rovistato nei cassetti del dopo scuola - ha detto Matteo Lupi, Direttore della Spes - devastato il laboratorio di decoupage e carta riciclata, questo significa che le attività dei 20 utenti disabili che frequentano i centro diurno sono sospese.”

Questo è il problema più grande nel momento in cui si sta facendo la conta dei danni e ci si trova comunque di fronte alla necessità di avviare le attività il prima possibile, soprattutto per chi frequent ogni giorno la struttura. Il secondo furto in due giorni a Roverino che fa ovviamente crescere il timore di trovarsi di fronte a dei ladri seriali che potrebbero entrare anche altrove. “Probabilmente erano a caccia di soldi e medicinali - continua Matteo Lupi - visto che è stato manomesso anche l’ambulatorio del comitato di quartiere.”