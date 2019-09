Donna tedesca in vacanza a San Bartolomeo al Mare scomparsa da ore: ricerche in corso dei Carabinieri

Ricerche in corso in tutta la provincia per una turista tedesca di 65 anni che si trovava in vacanza a San Bartolomeo al Mare. La donna era insieme ad un gruppo ma, nel corso della giornata i compagni non l’hanno più vista ed hanno dato l’allarme.

I Carabinieri la stanno cercando in lungo e in largo con l’ausilio dell’unità cinofila ma, al momento della donna non c’è nessuna taccia. Non ha lasciato nessun messaggio e, secondo i compagni di vacanza non ha evidenziato nessun problema. Le ricerche proseguiranno per tutta la notte.