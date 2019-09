Sanremo: alle Medie 'Dante Alighieri' alunni già attenti all'ambiente "Meno plastica ed occhio al riscaldamento" (Foto e Video)

Con un canto rappresentato da tutti gli alunni, anche la scuola Media ‘Dante Alighieri’, nel quartiere di Baragallo a Sanremo, ha inscenato la sua ‘protesta’ per il pericolo che sta correndo il nostro ambiente.

I ragazzi, insieme ai docenti, hanno puntato il dito soprattutto contro l’uso della plastica ed hanno anche proposto una serie di cartelli disegnati per diffondere la cultura della salvaguardia l’ambiente.

Gli studenti si sono dimostrati già maturi per la loro età e hanno palesemente chiesto di limitare l’utilizzo delle bottiglie di plastica, ma anche una maggiore attenzione al Comune sull’utilizzo dei termosifoni. In particolare l’introduzione delle valvole per controllarne le temperature e, quindi, anche lo spreco.

A margine dell'evento di oggi i ragazzi delle medie De Amicis hanno anche realizzato un video:

(Sotto tutte le notizie sulle manifestazioni di oggi)