Sanremo: al rientro delle vacanze riprendono le iniziative legate al progetto 'Erasmus Share' al Liceo Cassini

Con il rientro dalle vacanze e l’inizio delle lezioni al Liceo Cassini riprendono le iniziative legate al progetto Erasmus S.H.A.R.E. (Share Heritage and Realize Europe): un progetto pensato coordinato e dalla scuola sanremese nell’ambito del progetto Erasmus+ della Commissione Europea, in collaborazione con scuole di Turchia, Regno Unito, Lituania e Polonia. Ed è proprio per la Polonia, e in particolare nella città di Szydłowiec, che martedì 1 ottobre partiranno otto studenti di tutti e tre gli indirizzi di studio del Liceo (linguistico, scientifico e classico), accompagnati dai proff. Tiziana Marchiani e Walter Scavello.

Il progetto S.H.A.R.E. ha come obiettivo la valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico e culturale dei territori in cui operano gli istituti coinvolti nel progetto, lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni tramite l’utilizzo delle tecnologie e la costruzione di siti web e, naturalmente, l’utilizzo delle lingue straniere.

Alcuni alunni e insegnanti del liceo sanremese coinvolti nel progetto hanno già visitato Nailsea nel Regno Unito nel novembre 2018, e la stessa Szydłowiec nello scorso maggio, mentre in febbraio avevano ospitato in Riviera gli studenti polacchi e lituani. Durante gli scambi gli alunni delle scuole ospitanti hanno svolto la funzione di ciceroni illustrando ai coetanei stranieri le bellezze naturali e monumentali delle loro città e le eccellenze artigianali e alimentari. In particolare, durante lo scambio a Sanremo, gli alunni del Cassini hanno organizzato per i loro partner, visite ad itinerari turistici nella nostra città, compreso un giro in risciò sulla pista ciclabile, e hanno curato presentazioni relative alla storia, all’architettura, agli eventi e alle manifestazioni fino alla componente paesaggistica del nostro territorio.

Le esperienze in altri paesi europei e gli scambi culturali che vedono coinvolti i ragazzi della nostra città con realtà straniere rappresentano da sempre uno dei fiori all’occhiello dell’offerta formativa del Liceo e permettono di potenziare lo studio delle lingue straniere con esperienze sul campo. Il progetto Erasmus+, finanziato dalla Commissione Europea, consente agli studenti, adulti di domani, di arricchire in maniera davvero importante le proprie vedute e le proprie conoscenze andando al di là degli stereotipi e dei pregiudizi. È proprio per confrontarsi con nuovi amici che martedì alunni e docenti sono pronti a presentarsi al check-in per vivere una nuova esperienza.

Nelle foto studenti e docenti del liceo Cassini in alcuni momenti delle attività Erasmus+