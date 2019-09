Progetto Intense alla scoperta della pista ciclopedonale della riviera dei fiori, "Che cosa vuol dire per te Area 24?"

‘Che cosa vuol dire per te Area24?’. Una domanda semplice per trasmettere le sensazioni e le emozioni di chi usa la pista ciclopedonale del ponente ligure. E’ questo il fulcro del video realizzato da Alberto Conte e Federica Farassini, di Itineraria, nell’ambito del Progetto Intense, per la promozione del turismo sostenibile.







Ciclisti, turisti, runner e imprenditori che vivono la ciclabile quotidianamente hanno risposto a questo quesito spiegando a modo loro perché questo tracciato che va da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare, sia così importante nel loro quotidiano. Il video sta riscuotendo un discreto successo ad appena poche ore dalla condivisione sui social network.Partito poco più di due anni fa si sta avviando alla conclusione questo ambizioso progetto cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 con Regione Liguria protagonista, non solo con la ciclabile ma soprattutto con Sentiero Liguria, l'itinerario che collega a piedi, Ventimiglia con Luni (in provincia di La Spezia), creando così un punto di incontro con la ben più nota Via Francigena. In questi giorni, una delegazione del progetto dove troviamo Conte, uno dei più importanti esperti italiani di turismo slow e presidente di Itineraria, ha percorso in bicicletta il tragitto sulla ciclabile realizzando questo video esperienziale ed emozionale. Il prodotto rientra nell'ambito delle attività collegate al convegno conclusivo che si è svolto a Villa Nobel di Sanremo ( LINK ALLA NOTIZIA ).Il progetto Intense proseguirà ancora per alcuni mesi, fino a dicembre 2019. L’obiettivo finale è di individuare e gestire in forma integrata un sistema di itinerari turistici sostenibili, che interessi tutti i territori dell'area partner che comprende oltre al territorio ligure, la Sardegna, la Toscana, la regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA). Il turismo slow è la grande scommessa su cui puntare per la promozione del territorio, un settore che non conosce crisi ed un ambito capace di captare i flussi internazionali di questi nuovi viaggiatori. Aspetti già recepiti in altre realtà italiane, con la Liguria intenzionata ad offrire un prodotto concorrenziale e di appeal.