Pigna: Rio Carne, udienza al Tribunale superiore della acque pubbliche, recepite le relazioni del comitato, Trutalli “Siamo sulla buona strada”

“Si auspica che il Governo intervenga in questa materia e su questi progetti che interessano luoghi così particolari. ” A dirlo è il Sindaco di Pigna Roberto Trutalli all’indomani dell’udienza sul Rio Carne che si è tenuta ieri presso il Tribunale superiore delle acque di Roma, in merito al provvedimento contro il quale aveva preso una dura posizione il piccolo paese dell’entroterra.

Nell’udienza di ieri sono state depositate le perizie - tecnica e geologica - tendenti a dimostrare la pericolosità, per la stabilità della struttura del ponte romanico sul Rio Carne, che si verrebbe a creare con le opere di realizzazione del canale di derivazione idrica di alimentazione della mini-centrale idroelettrica. E' stato inoltre depositata una relazione storico-morfologica sul ponte ed allegata anche alla verifica dell'interesse culturale di quest’ultimo. A questo si è aggiunta un nota di Regione Liguria sulla presenza del gambero di fiume nei laghetti adiacenti il Ponte di Rio Carne. I legali che assistono la società Remna hanno chiesto un rinvio per poter esaminare la documentazione prodotta, accettato dal Giudice che ha quindi rinviato il procedimento in corso al 22 gennaio 2020.

Il Comitato di Rio Carne ed il Comune di Pigna sono sempre più determinati ad impedire la realizzazione di questa mini-centrale che, secondo il loro parere, provocherebbe un irrecuperabile devasto ambientale a fronte di una economicamente discutibile mini-centrale .

“Penso che questa sentenza sia positiva - ha detto il Sindaco Roberto Trutalli - hanno recepito le nostre relazioni di accompagnamento, le dichiarazioni del Ministero della Cultura e questo significa che ci siamo mossi bene. Da questo punto di vista la cosa è buona, poi occorrerà valutarla attentamente, ma siamo sulla buona strada. Questo tempo che la Remna si prende per visionare le nostre relazioni, intanto favorirà l’iter che mira a far diventare il ponte romanico monumento storico.”