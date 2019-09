Dolceacqua: spostamento dell'isola ecologica vicino alla scuola, la risposta della maggioranza

"L’area ecologica è stata spostata dalla precedente postazione in quanto, essendo posi­zionata sotto il ponte, richiedeva il passaggio in piazza Mauro dei mezzi della nettezza urbana, i quali, in questi anni, hanno danneggiato diverse parti della pavimentazion­e".

Interviene in questo modo la maggioranza di Dolceacqua, in risposta ai consiglieri di opposizione, sullo spostamento dell'area ecologica. "Essendo la stessa stata ripristinata appena lo scorso anno, per non ricrea­re​ la stessa problematica, facendo ricadere ulteriori costi sulla comu­nità, si è pensato di traslare l’area ecologica in altro luogo, comunque fruibile dai residenti del centro storico. Il posizionamento non ha causato la perd­ita di un posto auto per disabili, come erroneamente sostenuto dalla minoranza, in quanto lo stesso parcheggio è st­ato recuperato a fianco dell’area. E’ pur vero che si tratta di una so­luzione temporanea ,come già affermato, non per il luogo, bensì per la modalità di raccolta".